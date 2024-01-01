Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Communication Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten getätigt werden. Rabatte gelten für Mietwagen bei unseren an der Aktion beteiligten Geschäftspartnern. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com eingegeben und/oder 0850 308 0 308 RentiCar Communication Center angerufen und weitergeleitet werden. Von der Aktion können Menschen profitieren, für die es keinerlei gesetzliche Fahrhindernisse gibt. Das Mindestalter des Fahrers und die Gültigkeitsdauer des Führerscheins für die Teilnahme an der Aktion können je nach Vermieter variieren. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind in der Aktion nicht enthalten. Der Rabatt innerhalb der Kampagne wird berechnet und in den Nettopreisen berücksichtigt. Die Aktion gilt für Mietwagenpreise. Weitere Leistungen (Abgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution etc.) über diesen Preis hinaus werden vom Kunden mit seiner eigenen Kreditkarte im Büro unseres Geschäftspartners bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Fahrzeugmarke und -modell weisen auf eine Gruppe hin, und in der Vermietungsstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Eine Person kann zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne mehr als eine mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Auch steuerbedingte Änderungen werden berücksichtigt. Die Gültigkeit der Aktion richtet sich nach den von unseren Geschäftspartnern angebotenen Fahrzeugbeständen. Bei der Übergabe des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Sie können das RentiCar Communication Center unter 0850 308 0 308 für alle Ihre Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung anrufen. RentiCar behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern/stornieren.