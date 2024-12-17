Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com, RentiCar App und/oder RentiCar Contact Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird bei Anmietungen speziell für Param-Mitarbeiter ein Rabatt von 10 % gewährt. Die Mietwagenpreise können je nach den ausgewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Daten variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion gilt auch für Personen, die rechtlich nicht fahruntauglich sind. Param Mitarbeiter Sonderrabatt von 10% Die Preise der Kampagne werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Nettomietgebühren berechnet. Für Buchungen, die im Rahmen der Aktion getätigt werden, gelten die RentiCar-Nutzungsbedingungen bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Anmieter verpflichtend. Die Aktion gilt nur für Anmietungen von 1 bis 29 Tagen und schließt Monats- und Langzeitmieten aus. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung gewährt. Die Aktion gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden bei der Anmietstation mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem anzubietenden Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein von mindestens 1 Jahr je nach Fahrzeuggruppe erforderlich. Die Param-Mitarbeiter-Sonderaktion mit 10% Rabatt kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und Param behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.