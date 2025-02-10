Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Gültig für Buchungen zwischen dem 10.02.2025 - 15.03.2025 um 00:01 und 05:59 Uhr. Im Rahmen der Kampagne wird ein Rabatt von 20 % auf Mietwagen gewährt, die über Dailydrive gebucht werden. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind. Die allgemeinen Mietbedingungen von Dailydrive sind im Rahmen der Aktion gültig. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Erstattungen werden nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von dailydrive mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Gültig für maximal 29 Tage Anmietung. Gültig an allen Standorten. Gültig für alle Fahrzeuge von dailydrive. Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von dailydrive angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter der Telefonnummer 0850 308 0 308 zur Verfügung. RentiCar und dailydrive behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.