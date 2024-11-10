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Speziell für diejenigen, die die Nacht lieben: Vorteilhafte Buchungsangebote bei RentiCar! 🌙 🚗
Kampagnenbedingungen
Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
Gültig für Buchungen zwischen dem 01. November - 10. November 2024 um 00:01 und 05:59 Uhr.
Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 25 % auf Mietwagen gewährt, die mit Mobil Up angemietet werden.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobil Up.
Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen.
Rückgaben werden nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen.
Die Kampagne gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Leistungen,
Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Mobil Up mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Gültig für maximal 29 Tage Anmietung.
Gültig an allen Standorten.
Gültig für alle Fahrzeuge von Mobil Up.
Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten wird.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Anmietung vornehmen.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobil Up angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und Mobil Up behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.