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  • Speziell für diejenigen, die die Nacht lieben: Gültige Reservierungsmöglichkeit für Mobilup-Fahrzeuge bei RentiCar! 🌙 🚗
Speziell für diejenigen, die die Nacht lieben: Gültige Reservierungsmöglichkeit für Mobilup-Fahrzeuge bei RentiCar! 🌙 🚗

Speziell für diejenigen, die die Nacht lieben: Gültige Reservierungsmöglichkeit für Mobilup-Fahrzeuge bei RentiCar! 🌙 🚗

Kampagnenbedingungen

  • Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
  • Gültig für Buchungen zwischen dem 22.01.2025 – .15.03.2025 um 00:01 und 05:59 Uhr.
  • Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % auf Mietwagen gewährt, die mit Mobilup angemietet werden.
  • Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
  • Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind.
  • Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Mobilup.
  • Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen.
  • Rückgaben werden nicht akzeptiert. Bei Nichterscheinen wird keine Erstattung vorgenommen.
  • Die Kampagne gilt für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Leistungen,
  • Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Mobilup mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
  • Gültig für maximal 29 Tage Anmietung.
  • Gültig an allen Standorten.
  • Gültig für alle Fahrzeuge von Mobilup.
  • Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug des gleichen Segments angeboten wird.
  • Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Anmietung vornehmen.
  • Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
  • Die Aktion gilt entsprechend dem von Mobilup angebotenen Fahrzeugbestand.
  • Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
  • Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen.
  • RentiCar und Mobilup behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.