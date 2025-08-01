Die Kampagne gilt für Tagesmietwagenbuchungen, die zwischen dem 1. August 2025 und dem 31. Dezember 2025 über die Website RentiCar oder über das RentiCar Kontaktcenter unter 0850 308 0 308 getätigt werden.
Um von der Kampagne zu profitieren, muss ein Aktionscode ausschließlich über den Albaraka Mobil App-Bereich „Kampagnen“ bezogen und entweder auf www.renticar.com bei der Buchung eingegeben oder an das RentiCar Kontaktcenter übermittelt werden. Der Code ist nur über Albaraka Mobil erhältlich und nicht in der RentiCar Mobile App gültig.
Die Kampagne gilt nur für Tagesmieten von 1 bis 29 Tagen. Monatsmieten (ab 30 Tagen), Langzeit- und Gewerbemieten sind nicht eingeschlossen.
Von der Kampagne können nur Personen profitieren, die rechtlich berechtigt sind, ein Fahrzeug zu führen. Das Mindestalter des Fahrers sowie die Mindestführerscheinlaufzeit können je nach den Bedingungen des Mietwagenunternehmens variieren.
Bei Buchungen im Rahmen der Kampagne werden vorzeitige Rückgaben nicht akzeptiert, und bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung.
Der Rabatt gilt ausschließlich auf den Mietpreis des Fahrzeugs. Zusätzliche Leistungen und Gebühren wie Abgabe an einem anderen Standort, Zusatzfahrer, Kraftstoff, Kindersitz, Versicherung, Kaution usw. sind nicht in der Kampagne enthalten. Diese Zahlungen erfolgen vor Ort persönlich per Kreditkarte des Kunden.
Die Fahrzeugmarke und das Modell sind beispielhaft; das Mietwagenbüro kann ein gleichwertiges Fahrzeug derselben Fahrzeugklasse anbieten.
Kunden können während des Kampagnenzeitraums mehrfach von der Kampagne profitieren.
Die angegebenen Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Etwaige Änderungen der Steuersätze werden entsprechend in den Preisen berücksichtigt.
Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge unserer Geschäftspartner ist begrenzt. Bei Fahrzeugübergabe gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Mietwagenunternehmens.
Diese Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen, Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden.
RentiCar und Albaraka behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen jederzeit zu ändern oder die Kampagne vorzeitig zu beenden.
Für Fragen zu Buchungen oder zur Kampagne wenden Sie sich bitte an das RentiCar Kontaktcenter unter 0850 308 0 308.