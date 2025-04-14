Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion sind ZWEI Tagesmieten bestimmter Fahrzeuge bei Anmietungen über App Rent a Car 199 TL. Die Aktion gilt für maximal 3 Tage Anmietung. Die Mietpreise können je nach den ausgewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs behindert sind. Für Buchungen, die im Rahmen der Aktion getätigt werden, gelten die Nutzungsbedingungen von App Rent a Car bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Person, die das Fahrzeug anmietet, muss diese Bedingungen erfüllen. Die App Rent a Car-Kampagne gilt nur für Anmietungen von 1-3 Tagen und schließt Monats- und Langzeitanmietungen nicht ein. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen wird keine Rückerstattung vorgenommen. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als diese Gebühr (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von App Rent a Car mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von App Rent a Car angebotenen Fahrzeugbestand. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein Führerschein, der je nach Fahrzeuggruppe mindestens 1 Jahr gültig ist. Die App Rent a Car-Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Die Aktion ist nur für Autovermietungen in Bursa gültig. Für Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen. RentiCar und App Rent a Car behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern oder zu stornieren.