Die Kampagne gilt für Tesla-Fahrzeuganmietungen, die innerhalb der angegebenen Buchungszeiträume über www.renticar.com, die RentiCar Mobile App und/oder das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) vorgenommen werden.
Im Rahmen der Kampagne wird für Tesla-Fahrzeuge aus der Everyday Car Rental Flotte ein Sonderpreis von 2.500 TL + MwSt. pro Tag angewendet.
Die Mietpreise können je nach gewähltem Zeitraum, Standort und Verfügbarkeit der jeweiligen Fahrzeuggruppe variieren. Daher kann eine frühzeitige Reservierung zu günstigeren Preisen führen.
Um von der Kampagne zu profitieren, muss die Reservierung über www.renticar.com, die RentiCar Mobile App oder telefonisch über das RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) erfolgen.
Die Kampagne steht Personen offen, die rechtlich zum Führen eines Fahrzeugs berechtigt sind.
Die Preise der Tesla-Kampagne werden auf Basis des täglichen Netto-Mietpreises berechnet.
Bei Reservierungen im Rahmen der Kampagne gelten bei der Fahrzeugübergabe die Nutzungsbedingungen von Everyday Car Rental. Der Mieter ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen.
Die Kampagne gilt ausschließlich für Anmietungen mit einer Dauer von 1 bis 29 Tagen und umfasst keine monatlichen oder langfristigen Anmietungen.
Bei im Rahmen der Kampagne getätigten Anmietungen ist eine vorzeitige Rückgabe nicht möglich. Im Falle eines No-Shows erfolgt keine Rückerstattung.
Die Kampagne gilt ausschließlich für den Fahrzeugmietpreis. Zusätzliche Leistungen (z. B. Einweggebühr, Zusatzleistungen, Versicherungen, Kaution usw.) sind vom Kunden im Everyday Car Rental Büro mit der persönlichen Kreditkarte des Mieters zu bezahlen und nicht Bestandteil der Kampagne. Die Kaution wird zu Beginn der Anmietung erhoben.
Während des Kampagnenzeitraums kann eine Person mehr als eine Anmietung durchführen.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. Gesetzliche Steueränderungen werden zusätzlich berechnet.
Die Kampagne gilt im Rahmen der von Everyday Car Rental bereitgestellten Fahrzeugbestände. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, jedoch gleichwertiges Tesla-Modell bereitgestellt werden.
Je nach Fahrzeuggruppe ist ein Mindestalter von 27 Jahren sowie ein mindestens 5 Jahr gültiger Führerschein erforderlich.
Die Tesla-Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabatten kombiniert werden.
Für alle Fragen und Anliegen zu Reservierungen wenden Sie sich bitte an das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308.
RentiCar und Everyday Car Rental behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne zu stornieren.