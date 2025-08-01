Um von der Kampagne zu profitieren, können Sie die RentiCar Kontaktzentrale unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage zu senden.
Die Kampagne ist gültig für Mietungen, die zwischen dem 1. August - 31. August 2025 über www.renticar.com und/oder die RentiCar Kontaktzentrale (0850 308 0 308) getätigt werden.
Die Kampagne ist gültig für 6-monatige Mietungen in Zusammenarbeit mit Destegg Fahrzeugvermietung.
Das im Rahmen der Kampagne angebotene Fahrzeugmodell: Renault Megane E-Tech (2025 Modell - Automatik).
Die monatliche Mietgebühr mit 6-Monats-Festpreisgarantie beträgt 59.000 TL + MwSt.
Vollversicherung, Wartung nach Herstellerangaben und Winterreifen sind im Mietpreis enthalten.
Im Rahmen der Kampagne wird eine Nutzungsquote von 15.000 km für 6 Monate gewährt.
Die Kampagne ist vom Lagerbestand begrenzt. Die Fahrzeugmarke und das Modell sind angegeben, je nach Lagerbestand des Lieferanten kann ein gleichwertiges Fahrzeug derselben Segments angeboten werden.
Im Rahmen der Kampagne wird bei Mietbeginn eine Kaution in Höhe einer Mietgebühr erhoben. Sollten während der Mietdauer keine Probleme auftreten, wird die Kaution zurückerstattet.
Nur Personen, die nicht rechtlich am Führen von Fahrzeugen gehindert sind, können von der Kampagne profitieren.
Die allgemeinen Mietbedingungen von Destegg Fahrzeugvermietung gelten für die Kampagne.
Die Kampagne ist nur für die angegebenen Fahrzeugmietpreise gültig. Zusätzliche Dienstleistungen, die nicht in dieser Gebühr enthalten sind (Gebühr für Rückgabe an einem anderen Ort, zusätzlicher Fahrer, Verkehrsstrafen usw.), werden vom Kunden separat getragen.
Die Kampagne kann nicht mit anderen Kampagnen oder Rabatten kombiniert werden.
RentiCar und Destegg Fahrzeugvermietung behalten sich das Recht vor, die Kampagnenbedingungen zu ändern oder die Kampagne abzusagen.
Für alle Fragen und Anfragen bezüglich Reservierungen können Sie die RentiCar Kontaktzentrale unter 0850 308 0 308 anrufen.