Unübersehbare monatliche Mietmöglichkeit mit brandneuen Fahrzeugen
Unübersehbare monatliche Mietmöglichkeit mit brandneuen Fahrzeugen
Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion gilt für Reservierungen und Fahrzeugauslieferungen bis zum 29.02.2024.
Es gibt eine Obergrenze von 3000 km pro Monatsmiete. Kilometer, die über 3000 km hinausgehen, gelten als Überschreitung und es werden je nach Fahrzeuggruppe unterschiedliche Gebühren pro km erhoben.
Im Rahmen der Kampagne kann ein Fahrzeug für mindestens 30 Tage gemietet werden. Erfolgt die Rückgabe früher als 30 Tage, wird die Preisdifferenz berücksichtigt.
Personen, die keine gesetzliche Fahruntauglichkeit haben, können von der Aktion profitieren.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Green Motion Car Rental.
Null km Benzin Automatik Cupra Formentor wird für 27.500 TL + MwSt. pro Monat und Null km Benzin Automatik Seat Ateca wird für 22.500 TL + MwSt. pro Monat gemietet werden.
Die Kampagne ist gültig für die Autovermietung Gebühren. Andere Dienstleistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, zusätzliche Dienstleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Green Motion Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Aktion gilt in Übereinstimmung mit dem von Green Motion Car Rental angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und Green Motion Car Rental behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Aktion zu ändern oder zu stornieren.