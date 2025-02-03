14% Rabatt auf Daily Drive Autos zum Valentinstag-Sonderangebot!
14% Rabatt auf Daily Drive Autos zum Valentinstag-Sonderangebot!
Kampagnenbedingungen
Die Aktion ist gültig für Buchungen, die über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden.
Die Aktion ist gültig für Buchungen zwischen dem 03.0.2025 - 14.02.2025.
Die Aktion gilt für Anmietungen im Inland zwischen dem 13.01.2025 - 17.02.2025.
Im Rahmen der Aktion werden 14% Rabatt auf Anmietungen an allen Daily Drive Standorten gewährt.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Daily Drive.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Daily Drive mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug desselben Segments angeboten wird.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Aktion kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten.
Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von Daily Drive angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Es können maximal 29 Tage gemietet werden.
Bei Stornierungen, die weniger als 24 Stunden vorher erfolgen, wird ein Abzug von 1 Tag vorgenommen.
Bei vorzeitiger Rückgabe wird der aktuelle Preis berechnet.
Sie können das RentiCar Contact Centre unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Reservierung haben.
RentiCar und Daily Drive behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.