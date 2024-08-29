Verpassen Sie Nicht Unseren Vorteilhaften Preis mit Unseren Monatlichen Mietoptionen!
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Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion gilt für Buchungen und Fahrzeugauslieferungen bis zum 31.12.2024.
Es gibt eine Obergrenze von 3000 km pro Monatsmiete. Kilometer, die über 3000 km hinausgehen, gelten als Mehrkilometer und es werden je nach Fahrzeuggruppe unterschiedliche Gebühren pro Kilometer berechnet.
Im Rahmen der Aktion kann ein Fahrzeug für mindestens 30 Tage angemietet werden. Erfolgt die Rückgabe früher als 30 Tage, wird die Preisdifferenz berücksichtigt.
Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind.
Der Toyota Corolla Hybrid wird zu einem Preis von 43.700 TL + MwSt. vermietet.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen, die über diesen Preis hinausgehen (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution, etc.) werden vom Kunden im 724 Rental Büro mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von 724 Rental.
Die Aktion gilt im Rahmen des von 724 Rental angebotenen Fahrzeugbestandes.
Pro Anmietung wird ein einmaliges Deklarationsrecht von 2.000 TL berechnet.
Für alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung, können Sie RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen.
RentiCar und 724 Rental behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern / zu stornieren.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.