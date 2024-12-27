Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion können Autos ab dem Tag der Anmietung angemietet werden; 750 TL Rabatt für 1-3 Tage Anmietung 1.000 TL Rabatt für 4-5 Tage Anmietung 1.750 TL Rabatt für 6-10 Tage Anmietung Ein Rabatt von 2.250 TL wird für 11-15 Tage Miete angewendet werden. Die Mietpreise können je nach den gewählten Daten und der Auslastung der Mietwagenmarken an diesen Tagen variieren. Daher können Sie von günstigeren Preisen profitieren, wenn Sie frühzeitig buchen. Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum 0850 308 0 308 eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Bis zu 2.250 TL Rabatt Aktionspreise für Everyday-Fahrzeuge werden durch Anwendung eines Rabatts auf die täglichen Nettomietgebühren berechnet. Für Buchungen, die im Rahmen der Aktion getätigt werden, gelten bei der Übergabe des Fahrzeugs die Everyday-Nutzungsbedingungen. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist für den Mieter obligatorisch. Die Rabattaktion von bis zu 2.250 TL auf Everyday-Fahrzeuge gilt nur für Anmietungen von 1 bis 29 Tagen und gilt nicht für Monats- und Langzeitanmietungen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietungen im Rahmen der Aktion nicht möglich, bei vorzeitiger Rückgabe gelten die Tagespreise für die Anmietung. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. Die Aktion ist gültig für die Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Everyday mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Garantiebeträge (Kaution) für die jeweilige Fahrzeuggruppe werden zu Beginn der Anmietung von der persönlichen Kreditkarte des Gastes eingezogen. Zwischen den Gültigkeitsterminen der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten. Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt im Rahmen des von Everyday angebotenen Fahrzeugbestandes. Bei der Fahrzeugübergabe kann ein anderes, aber gleichwertiges Fahrzeug aus der angegebenen Fahrzeuggruppe zur Verfügung gestellt werden. Für die Anmietung eines Fahrzeugs ist ein Mindestalter von 21 Jahren und ein mindestens 1-jähriger Führerschein je nach Fahrzeuggruppe erforderlich. Bis zu 2.250 TL Rabatt Aktionsrabatt auf Alltagsfahrzeuge können nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombiniert werden. Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und Everyday behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.