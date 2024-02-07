Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen, die über www.renticar.com und/oder RentiCar Call Center innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten vorgenommen werden. Im Rahmen der Kampagne wird ein Rabatt von 20 % auf die Autovermietung B2Carlease gewährt. Von der Aktion können Personen profitieren, die keine rechtlichen Hindernisse für das Autofahren haben. Für die Übergabe des Fahrzeugs im Rahmen der Aktion gelten die Mietbedingungen von B2Carlease. Die Aktion gilt nur für die Preise der Autovermietung. Andere Leistungen (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution, etc.) werden vom Kunden mit seiner eigenen Kreditkarte im Büro von B2Carlease bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Fahrzeugmarke und -modell geben eine Gruppe an, und eine andere Marke und ein anderes Modell in demselben Segment können in der Vermietstation angeboten werden. Eine Person kann mehr als eine Reservierung zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne vornehmen. Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden ebenfalls berücksichtigt. Die Aktion ist entsprechend dem Fahrzeugbestand von B2Carlease gültig. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattcodes kombinierbar. Sie können das RentiCar Call Center unter 0850 308 0 308 anrufen, um alle Fragen und Wünsche bezüglich der Reservierung zu klären. RentiCar und B2Carlease behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern / zu stornieren.