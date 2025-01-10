Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit zur monatlichen Vermietung!
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Kampagnenbedingungen
Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion ist gültig für Anmietungen über www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Die Aktion gilt für monatliche Anmietungen über Novacar.
Sie gilt für Buchungen von Renault Clio Automatikfahrzeugen.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com, die Renticar App und/oder das RentiCar Contact Centre 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind.
Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Novacar.
Die Aktion gilt für die Kosten der Autovermietung. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von York Car Rental mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten wird.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt im Rahmen des von Novacar angebotenen Fahrzeugbestandes.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Bei vorzeitiger Rückgabe ist der Tagespreis gültig.