Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
Die Aktion gilt für Anmietungen, die über das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten erfolgen.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind.
Auf der Grundlage Ihrer Anfrage werden Fahrzeugvorschläge gemacht.
Die Mietdauer wird auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Monats berechnet.
Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Reservierung haben.
Die Fahrzeuge sind nur in begrenztem Umfang vorrätig und die Verfügbarkeit muss vor der Anmietung bestätigt werden.
Bei Anmietungen, die länger als einen Monat dauern, werden 50% des Mietpreises als Kaution erhoben. Die Kaution wird zurückerstattet, auch wenn keine zusätzlichen Kosten anfallen. Die Kaution kann auch von der Geschäftsstelle eingezogen werden.
Eine vorzeitige Rückerstattung ist bei diesen Vermietungen nicht möglich.
Im Falle eines Schadens, der durch einen Fehler des Benutzers verursacht wurde, werden die Schadenskosten dem Benutzer in Rechnung gestellt.
Wenn die Zahlung nicht zu Beginn der Anmietung eingeht, wird die Anmietung abgebrochen und das Fahrzeug zurückgegeben.
Bei einmonatigen Anmietungen werden die Zahlungen von Gogocar oder dem Büro zu Beginn der Anmietung per Kreditkarte (VirtualPos / Payment link) eingezogen.