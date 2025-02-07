0850 308 0 308
Kundenzentrum
Bis zu 12 Monate Premium-Autovermietung möglich!

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Kampagnenbedingungen

  • Um von der Aktion zu profitieren, können Sie das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen oder hier klicken, um das entsprechende Formular auszufüllen und Ihre Anfrage einzureichen.
  • Die Aktion gilt für Anmietungen, die über das RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten erfolgen.
  • Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befugt sind.
  • Auf der Grundlage Ihrer Anfrage werden Fahrzeugvorschläge gemacht.
  • Die Mietdauer wird auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Monats berechnet.
  • Sie können das RentiCar-Kontaktzentrum unter der Nummer 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche zur Reservierung haben.
  • Die Fahrzeuge sind nur in begrenztem Umfang vorrätig und die Verfügbarkeit muss vor der Anmietung bestätigt werden.
  • Bei Anmietungen, die länger als einen Monat dauern, werden 50% des Mietpreises als Kaution erhoben. Die Kaution wird zurückerstattet, auch wenn keine zusätzlichen Kosten anfallen. Die Kaution kann auch von der Geschäftsstelle eingezogen werden.
  • Eine vorzeitige Rückerstattung ist bei diesen Vermietungen nicht möglich.
  • Im Falle eines Schadens, der durch einen Fehler des Benutzers verursacht wurde, werden die Schadenskosten dem Benutzer in Rechnung gestellt.
  • Wenn die Zahlung nicht zu Beginn der Anmietung eingeht, wird die Anmietung abgebrochen und das Fahrzeug zurückgegeben.
  • Bei einmonatigen Anmietungen werden die Zahlungen von Gogocar oder dem Büro zu Beginn der Anmietung per Kreditkarte (VirtualPos / Payment link) eingezogen.