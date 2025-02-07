0850 308 0 308
İletişim Merkezi
Uzun Dönem Kiralamada Senin Yanındayız!
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde lead doldurarak veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Belirtmiş olduğunuz talebinize istinaden araç önerileri yapılacaktır.
Kiralama süresi belirttiğiniz ay bazında hesaplanacaktır.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.