0850 308 0 308
İletişim Merkezi
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Uzun Dönem Kiralamada Senin Yanındayız!

Uzun Dönem Kiralamada Senin Yanındayız!

Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde lead doldurarak veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Belirtmiş olduğunuz talebinize istinaden araç önerileri yapılacaktır.
  • Kiralama süresi belirttiğiniz ay bazında hesaplanacaktır.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.