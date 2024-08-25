Kampagnenbedingungen

Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten. Im Rahmen der Aktion wird ein Rabatt von 20 % für Anmietungen über Nissa gewährt. Um in den Genuss der Aktion zu kommen, muss der angegebene Aktionscode auf der Website www.renticar.com und/oder im RentiCar-Kontaktzentrum (0850 308 0 308) eingegeben werden. Die Aktion kann von Personen in Anspruch genommen werden, die nicht gesetzlich am Führen eines Fahrzeugs gehindert sind. Für die Aktion gelten die allgemeinen Mietbedingungen von Nissa. Langzeit-, Nutzfahrzeug- und Monatsmieten sind von der Aktion ausgeschlossen. Eine vorzeitige Rückgabe ist bei Anmietung eines Fahrzeugs im Rahmen der Aktion nicht möglich. Bei Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. Die Aktion gilt für Mietwagengebühren. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro von Nissa mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten. Die Marke und das Modell des Fahrzeugs geben eine Gruppe an, und in der Vermietstation kann ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten werden. Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Fahrzeug mieten. Die Mehrwertsteuer ist in den angegebenen Preisen enthalten. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen. Die Aktion gilt entsprechend dem von Nissa angebotenen Fahrzeugbestand. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden. Sie können das RentiCar Contact Centre unter 0850 308 0 308 anrufen, wenn Sie Fragen oder Wünsche bezüglich der Reservierung haben. RentiCar und Nissa behalten sich das Recht vor, die Bedingungen der Kampagne zu ändern / zu stornieren.