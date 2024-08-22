OFFENES EINWILLIGUNGSFORMULAR DES DATENINHABERS, das Ihnen von der Gogocar Bilisim

Joint Stock Company ("RentiCar " oder ""Unternehmen" ") gemäß den entsprechenden Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten Nr. 6698 ("KVK-Gesetz"), allgemeiner Klarstellungstext im Rahmen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten und der Gesellschaft im Rahmen der

Verordnung über Schutz und Verarbeitung personenbezogener Daten,

personenbezogener Daten durch das Unternehmen als Datenverantwortlicher oder durch Datenverarbeiter, die durch Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen oder durch Zusammenarbeit mit diesen autorisiert sind; Erbringung der vom Unternehmen für seine Kunden erbrachten Dienstleistungen unter den besten Bedingungen, zuverlässige und unterbrechungsfreie Erbringung der Dienste, Maximierung der Kundenzufriedenheit, Zahlung, Ausführung von Zahlungen, Erfüllung verschiedener Vorgänge im Zusammenhang mit Dienstleistungen, Ausführung und Entwicklung von Vorgängen, Produkten und Dienstleistungen oder verschiedenen Produkten und Anmeldeinformationen, Adressinformationen, Kontaktinformationen, TCKN, Geburtsdatum, Geschlecht, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon, Mobiltelefon, Service, die direkt oder indirekt mit der Förderung von Dienstleistungen, Marketing-, Werbe- und Kampagnenaktivitäten, der Sensibilisierung der Kunden über Möglichkeiten, Kampagnen und andere Dienstleistungen und der Erfüllung der Anforderungen der mit Kunden geschlossenen Verträge zusammenhängen. Benutzerpräferenzen, Führerscheininformationen, Beruf, SES (Daten, die zum Socio Economic Status gehören), marre Lebensstand, Hobbys, Internet Alle Arten von digitale Fußabdrücke und andere personenbezogene Daten auf der Website; können gemäß den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten („KVK-Gesetz“) Nr. 6698 („KVK-Gesetz“) verarbeitet werden, insbesondere dem Grundsatz der Aufbewahrung für den gesetzlich vorgeschriebenen oder für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich ist; können abgerufen, aufgezeichnet, verarbeitet werden, sicher gespeichert, aufbewahrt, geändert, neu angeordnet, physisch oder elektronisch innerhalb der entsprechenden Frist. Ich bestätige und erkläre, dass die Daten ordnungsgemäß weitergegeben und übertragen, vererbt, klassifiziert, verarbeitet oder an der Verwendung der Daten gehindert werden können; dass ich von der Gesellschaft über die oben genannten Angelegenheiten informiert wurde und dass ich im Rahmen des KVK-Gesetzes ausdrücklich zugestimmt habe.

Diese personenbezogenen Daten werden vom Unternehmen, Mitarbeitern des Unternehmens, leitenden Angestellten, Konzernunternehmen (Unternehmen und/oder Geschäftspartner, Aktionäre), gesetzlich autorisierten öffentlichen Einrichtungen und Organisationen, unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Umfrageunternehmen im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen und gesetzlicher Beschränkungen zur Durchführung ihrer Aktivitäten, vorbehaltlich der oben genannten Zwecke, an Geschäftspartner, Dienstleister und im Ausland, mit denen das Unternehmen für die Ausführung von Dienstleistungen und/oder Aktivitäten zusammenarbeitet, zur Verfügung gestellt. Amazon.com), Unternehmen Tegsoft Management und IT Velocity. Ltd. (Tegsoft), Eco Call Center Services Inc. (Specto), Webinstats Software Hiz. ve Tic. Ltd. Şti (WebinStats), Mutlucell Communication Hizmetleri A.Ş. (Mutlucell) und Netgsm Communications and Information Technologies A.Ş. Ich nehme zur Kenntnis und erkläre, dass sie an (Netgsm) übertragen werden können und dass ich diesbezüglich meine ausdrückliche Zustimmung habe.

Gemäß Artikel 11 des KVK-Gesetzes und verwandter Gesetze; über mich, indem ich das Unternehmen kontaktiere; um herauszufinden, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden, um Auskunft darüber zu verlangen, ob meine personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, um herauszufinden, zu welchem Zweck meine personenbezogenen Daten verarbeitet wurden und ob sie entsprechend ihrem Zweck verwendet werden, an Dritte, an die personenbezogene Daten im In- oder Ausland übertragen werden, um deren Berichtigung zu bitten, die Gründe erfordern die Verarbeitung Daten werden gelöscht Um die Löschung oder Vernichtung meiner personenbezogenen Daten zu verlangen, zu verlangen, dass diese Berichtigungs- und Löschungsanträge an Dritte weitergegeben werden, an die die personenbezogenen Daten übertragen werden, dem Eintritt eines Ergebnisses zu meinem Nachteil zu widersprechen, indem ich die verarbeiteten Daten ausschließlich durch automatisierte Systeme analysiert, meine personenbezogenen Daten werden durch rechtswidrige Verarbeitung geschädigt, zu meinem Recht, dass ich das Recht habe, Schadensersatz zu verlangen und dass ich die notwendigen Identifikationsinformationen benötige, um diese Rechte auszuüben das Recht, meine zu übertragen Anfrage, einschließlich Beschreibungen, durch Ausfüllen des Formulars auf www.renticar.com/gogocarverisahibibasvuruformu.pdf und einer unterschriebenen Kopie des Formulars (*) an die Direktion der Gesellschaft, die sich unter der Adresse (*) befindet, persönlich mit Dokumenten, die meine Identität identifizieren, per Notar oder mit anderen im.

KVK-Gesetz angegebenen Methoden, akzeptiere ich meine.

Darüber hinaus bestätige ich und erkläre, dass die personenbezogenen Daten, die ich dem Unternehmen mitgeteilt habe, korrekt und aktuell sind und dass ich das Unternehmen über die Änderungen informieren werde, falls sich diese Informationen ändern.

Ich habe ausdrücklich zugestimmt, dass meine personenbezogenen Daten, einschließlich meiner im KVK-Gesetz definierten personenbezogenen Daten mit besonderen Eigenschaften, verwendet und weitergegeben werden, die auf den Zweck der Verarbeitung im Rahmen des jeweiligen Prozesses beschränkt sind und für die erforderliche Zeit gespeichert werden, und mir wurde diesbezüglich die erforderliche Klarstellung gegeben. Hierin stellt das Unternehmen die Verordnung über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung und stimme meiner klaren und beleuchteten Zustimmung zu, dass ich den Beleuchtungstext gelesen und verstanden habe.