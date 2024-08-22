WEBSITE-KUNDENMITGLIEDSCHAFTSVEREINBARUNG

Artikel 1 — Vertragsparteien der Vereinbarung: Diese Vereinbarung

wurde von Fatih Sultan Mehmet Mah unterzeichnet. Polygonkarte.Buyaka 2 Site 1 Block No:8A Innentür Nr.: 54 Ümraniye/İstanbul mit GOGOCAR BİŞİM ANONİM COMPANY (im Folgenden GOGOCAR genannt) www.renticar.com wird zwischen einer natürlichen oder juristischen Person (im Folgenden KUNDE genannt) gegründet, die Mitglied der Website ist (im Folgenden als "SITE" bezeichnet). GOGOCAR und CUSTOMER werden zusammen als Parteien bezeichnet.

Die von den Parteien in dieser Vereinbarung angegebene Adresse ist die gesetzliche Mitteilungsadresse. Sofern die Adressänderung nicht schriftlich mitgeteilt wird, werden alle Mitteilungen an diese Adressen gemäß den Bestimmungen des Mitteilungsgesetzes übermittelt und gelten als gültig.

Artikel 2- Vertragsgegenstand und Definitionen: Gegenstand dieser Vereinbarung ist die

Festlegung der Verfahren und Grundsätze, denen der KUNDE unterliegt, sowie der gegenseitigen Rechte und Pflichten von GOGOCAR und dem KUNDEN im Zusammenhang mit der Vermietung von Fahrzeugen, die von GOGOCAR zum Leasing angeboten werden.

Dieser Vertrag wird gemäß den geltenden Gesetzen geregelt. Zur Umsetzung dieser Vereinbarung gelten das Gesetz Nr. 6502 über den Verbraucherschutz, das Gesetz Nr. 6563 über die Regulierung des elektronischen Geschäftsverkehrs, die Verordnung über Dienstleister und Vermittler im elektronischen Geschäftsverkehr und die Verordnung über Fernabsatzverträge, die

İn diesem Vertrag festgelegt sind;

GOGOCAR: Inhaber der Website www.renticar.com GOGOCAR A.Ş.

KUNDE: Eine natürliche oder juristische Person, die Mitglied der Website ist und die Möglichkeit hat, ein Fahrzeug zu mieten verwendet den KUNDEN,

Website: Domainwebsite www.renticar.com,

Mobile Anwendung: kompatibel mit iOS- und Android-Betriebssystemen von GOGOCAR und der gleichnamigen Anwendung, KIOSK und Anwendungen Fahrzeug: Das Eigentum gehört dem Mieter und jedem Markenmodell,

Das gemietet werden kann,

Lieferant: Geschäft zwischen ihnen mit GOGOCAR Unternehmensmitgliedern, die in der Lage sind, auf der Website zu operieren und GOGOCAR Mobilanwendung im Rahmen des Vereins,

Vereinbarung: Diese Website bezieht sich auf die Mitgliedschaftsvereinbarung.

Artikel - 3 Bestimmungen des Abkommens und Verpflichtungen der Parteien 3.1

GOGOCAR, www.renticar.com und GOGOCAR Mobile Apps bieten in keiner Weise Mietwagendienste in ihrem Namen und auf eigene Rechnung an GOGOCAR bietet, wie zuvor vom Anbieter und www.renticar com mit den Datenbanken, Funktionen und Modellfahrzeugen von GOGOCAR Mobile Apps im Rahmen von Preis, Standort und Kilometerbegrenzung angegeben, Reservierungsdienste für Mietzwecke des KUNDEN an und führt NUR VERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN im Rahmen eines Mietwagenvertrags durch. In diesem Zusammenhang ist GOGOCAR verpflichtet, alle Informationen im Rahmen der vom Anbieter bereitgestellten Informationen über die Fahrzeuge des Anbieters, die er zur Reservierung anbietet, aktuell und korrekt zu halten, die Reservierungs- und Stornierungsanfragen rechtzeitig an den Anbieter weiterzuleiten und die Reservierungsbestätigungsbenachrichtigungen rechtzeitig an den Kunden weiterzuleiten. Abgesehen davon tritt GOGOCAR nicht als Lieferant auf und verpflichtet sich nicht, Fahrzeuge an den KUNDEN zu vermieten oder zu versichern. GOGOCAR ist ein Maklerunternehmen, das dem KUNDEN Reservierungsdienste anbietet, um einen Mietwagenvertrag zwischen dem Anbieter und dem KUNDEN über die Reservierungsgebühr abzuschließen. Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Anbieter und GOGOCAR wird der Standardmietpreis einschließlich Mehrwertsteuer dem Namen und Konto des Anbieters von GOGOCAR unter dem Namen der Reservierungsgebühr vom KUNDEN belastet; nachdem die Servicegebühr (Provision) von GOGOCAR gemäß der Vereinbarung zwischen GOGOCAR und dem Lieferanten verrechnet wurde, wird die Mietwagengebühr beim Lieferanten hinterlegt. GOGOCAR ist verpflichtet, die Mietwagenanfragen des KUNDEN in seiner Eigenschaft als Betrieb/Maliki des Fahrzeugs an den KUNDEN weiterzuleiten und die Miet- (Reservierungs-) Gebühren, die der KUNDE an den Anbieter zu zahlen hat, auf den Namen und auf das Konto des Anbieters einzuziehen.

Zusätzliche Dienstleistungen, Versicherungspolicen und Nebenkosten (Kautionen), die von der Standardmietgebühr ausgeschlossen sind, richten sich nach den Bedingungen der Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem KUNDEN. Die

Mitgliedschaft wird abgeschlossen, indem der Registrierungsprozess durchgeführt wird, indem das auf der Website von der Person, die Mitglied werden möchte, angegebene Mitgliedschaftsverfahren erfüllt wird. Durch seine Mitgliedschaft erklärt sich der KUNDE mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung und allen von GOGOCAR beschriebenen oder später veröffentlichten Erklärungen in Bezug auf Mitgliedschaft und Dienstleistungen einverstanden.

Aus Sicherheitsgründen kann GOGOCAR alle Aktivitäten des KUNDEN auf der Website überwachen und registrieren und, falls dies als notwendig erachtet wird, Maßnahmen wie Entfernung von der Website, Einfrieren der Mitgliedschaft, Kündigung der Mitgliedschaft usw. ergreifen.

GOGOCAR kann das Format und den Inhalt der Website ohne vorherige Ankündigung an den KUNDEN teilweise oder vollständig ändern sowie den Domainnamen, auf dem die Website veröffentlicht wird, ändern, verschiedene Subdomains verwenden, den Domainnamen umleiten und/oder den Domainnamen schließen.

GOGOCAR kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen den Umfang und den Umfang der auf der Website angebotenen Dienste ohne vorherige Ankündigung an den KUNDEN ändern und die auf der Website angebotenen Dienste ganz oder teilweise einfrieren, beenden oder vollständig stornieren. Eine solche Kündigung führt nicht zur Nichterfüllung der Verpflichtungen, die bis zu dem Zeitpunkt eingegangen sind, zu dem diese Mitteilung erfolgt ist.

Der KUNDE bestätigt und erklärt, dass die in den Mitgliedschaftstransaktionen angegebenen Identitäts-, Führerschein-, Adress- und Kontaktinformationen vollständig und korrekt sind, dass er diese Informationen unverzüglich an GOGOCAR weiterleitet und dass er nur für Rechtsstreitigkeiten und Schäden verantwortlich ist, die aufgrund unvollständiger, veralteter oder falscher Informationen entstehen können.

Aus diesem Grund kann GOGOCAR keine Haftung und/oder ein daraus entstehender Mangel übertragen werden. Der

KUNDE profitiert zwar von den auf der Website angegebenen Diensten, handelt jedoch gemäß den Gesetzen von T.C. und dem allgemeinen Moralkodex, wird sich nicht an Beleidigungen, Drohungen, Verleumdungen, Belästigungen usw. beteiligen und keine politische oder ideologische Propaganda betreiben, sich nicht verhalten, das andere KUNDEN beleidigt, wird sich jeglichen Verhaltens enthalten, das Personen oder Institutionen verwöhnt, und akzeptiert, dass er jede Handlung vermeidet, die zu Störungen führen kann oder Unterbrechung der auf der Website bereitgestellten Dienste, andernfalls

Der KUNDE haftet persönlich für alle Schäden, die entstehen und verpflichtet sich, die Rechte Dritter im Rahmen ihrer geistigen und gewerblichen Rechte nicht zu verletzen, dass Dritte die Urheberrechte respektieren, keinen unlauteren Wettbewerb betreiben und die Geschäftsgeheimnisse und das Privatleben Dritter respektieren.

Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden und erklärt, dass er bei der Nutzung der Website ein Passwort verwenden wird, das von anderen nicht leicht vorhergesagt werden kann, dass er keine Informationen über Benutzername, Passwort usw. mit anderen teilt und dass er persönlich und allein für deren Sicherheit verantwortlich ist und dass GOGOCAR in keiner Weise verantwortlich ist.

Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden und erklärt, dass er nur sein Mitgliedskonto verwendet, die Kontoinformationen anderer Mitglieder nicht verwendet und sein Mitgliedskonto nicht für die Nutzung durch Dritte eröffnet und seine Mitgliedschaft nicht überträgt. Andernfalls kann seine Mitgliedschaft, sofern dies von GOGOCAR bestimmt wird, gekündigt werden und alle entstandenen Schäden persönlich erstattet werden.

Der KUNDE bestätigt und verpflichtet sich, keine schädlichen Programme, Software, Codes und ähnliches Material an die Website zu senden und jegliche Maßnahmen zu unterlassen, die die Sicherheit der Website und ihrer Mitglieder gefährden könnten.

Die Präsentation und der gesamte Inhalt der Website sind durch Gesetze zum geistigen Eigentum geschützt und alle auf dieser Website veröffentlichten Informationen und Daten, insbesondere alle Marken, Logos und Dienstleistungsmarken, gehören GOGOCAR oder verwandten Personen.

Der KUNDE darf den Inhalt der Website ohne die schriftliche Zustimmung von GOOCAR weder direkt noch indirekt, direkt oder indirekt, direkt oder indirekt verteilen, übertragen, ändern, kopieren, anzeigen, reproduzieren, veröffentlichen, verarbeiten oder anderweitig nutzen oder anderen den Zugriff oder die Nutzung der Dienste der Website gestatten. Andernfalls GOGOCAR ist verpflichtet, dem KUNDEN GOGOCAR jede von GOGOCAR geforderte Entschädigung für Schäden zu zahlen, die durch Dritte verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die GOGOCAR entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die GOGOCAR entstanden sind. Alle Artikel, Grafiken, Bilder und Bilder auf der Website sind alle Rechte vorbehalten und können nicht ohne Genehmigung gespeichert werden.

Gemäß dem Gesetz zur Regulierung des elektronischen Geschäftsverkehrs hat der KUNDE dem Versand kommerzieller elektronischer Nachrichten an die Kontaktadressen zugestimmt, die derzeit in GOGOCARvorhanden sind oder in Zukunft angeben werden. Werbliche Nachrichten mit Daten-, Audio- und Videoinhalten für jeden kommerziellen Zweck, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kommerzielle elektronische Nachrichten zur Änderung, Nutzung und Wartung der bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen, können elektronisch über Telefon, Call Center, Fax, automatische Wählgeräte, intelligente Sprachaufzeichnungssysteme, elektronische Post, SMS-Dienst gesendet werden. DER KUNDE hat das Recht, diese Beiträge jederzeit kostenlos zu hinterlassen und keine Nachrichten für Marketing- und Informationszwecke zu erhalten.

Artikel- 4 Streitbeilegung Die Gerichte und Vollstreckungsbehörden von Istanbul

(Anatolien) sind für Streitigkeiten aus diesem Vertrag befugt.

Diese Vereinbarung ist eine Website-Mitgliedschaftsvereinbarung, die zwischen GOGOCAR und dem KUNDEN geschlossen wurde, und GOGOCAR trägt keinen Parteititel in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Vermietung von reservierungspflichtigen Fahrzeugen ergeben. GOGOCAR ist nicht der rechtmäßige Lieferant und/oder Betreiber und/oder Maliki und/oder Mieter und/oder Untermieter der Fahrzeuge, die Gegenstand der Reservierung sind. GOGOCAR ist in der Lage, die Vermietung reservierungspflichtiger Fahrzeuge zu vermitteln, und Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem zwischen dem KUNDEN und dem Anbieter geschlossenen Mietwagenvertrag ergeben, sind an den Autovermieter zu richten, der den Titel des Anbieters trägt; an den Anbieter. Jegliches Interesse und jede Unterstützung, die GOGOCAR dem KUNDEN zu diesem Zeitpunkt entgegenbringt, dienen ausschließlich der Kundenzufriedenheit und beinhalten keinerlei

Haftung. Im Rahmen des zwischen dem KUNDEN und dem Lieferanten abzuschließenden Mietwagenvertrags, Unfall im Zusammenhang mit geleasten Fahrzeugen, defektes Fahrzeug, Bußgelder, Verbindung des Fahrzeugs, materielle und physische Schäden an Dritten, das Fahrzeug entspricht nicht den angegebenen Qualifikationen, kann das Fahrzeug nicht an den Kunden geliefert werden und/oder das Fahrzeug an den Lieferanten zurückgeben und so weiter hat GOGOCAR kein Parteiadjektiv in Bezug auf Streitigkeiten, die sich aus „Fahrzeug“ und „Mietwagenvertrag“ ergeben können, wenn es um Streitigkeiten mit ihnen geht.

Der KUNDE akzeptiert, erklärt und verpflichtet sich, dass aufgrund solcher Rechtsstreitigkeiten keine Ansprüche und Prozessrechte gegen GOGOCAR bestehen und GOGOCAR kein rechtlicher Adressat ist.

Bei etwaigen Streitigkeiten erklärt sich der KUNDE damit einverstanden, dass die Dokumente, Aufzeichnungen, Bücher und alle Arten von Informationen, Schriften und Aufzeichnungen in der Computer- und Internetumgebung von GOGOCAR alleinige, ausschließliche und schlüssige Beweise darstellen und bindend sind und dass dieser Artikel eine Beweisvereinbarung gemäß Artikel HMK.193 ist.

Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund als ungültig erachtet wird oder nicht durchsetzbar bleibt, bleiben die anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung in Kraft.

Das Versäumnis oder die Verzögerung der Ausübung von Rechten oder Rechten, die GOGOCAR im Rahmen des Vertragshrones besitzt, bedeutet keinen Verzicht auf dieses Recht oder Recht, noch schließt die teilweise Ausübung eines Rechts oder Rechts allein oder teilweise die spätere Ausübung dieses oder eines anderen Rechts oder Rechts nicht aus. Ein Verzicht auf eine Bedingung, Klausel oder Bestimmung dieser Vereinbarung stellt keinen späteren oder dauerhaften Verzicht auf diese Bedingung, Klausel oder Bestimmung dar und darf auch nicht als solche ausgelegt werden.

Artikel- 5 Schutz und Vertraulichkeit personenbezogener

Daten Die Parteien verarbeiten und speichern die im Rahmen dieser Vereinbarung erhaltenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder für legitime Zwecke gemäß dem Gesetz und (oder) öffentlich zu legitimen Zwecken gemäß den von GOGOCAR festgelegten Gesetzen und Richtlinien.

Die Weitergabe von Informationen wie Benutzer, Zusatzfahrer, Kreditkarte usw. durch GOGOCAR an den Lieferanten, Dritte und Organisationen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann nicht als Verletzung der Privatsphäre angesehen werden. Der KUNDE akzeptiert diese Befugnis von GOGOCAR im Voraus.

GOGOCAR kann diese Informationen in einer Datenbank mit demografischen Informationen und Informationen zur Nutzung der Website sammeln und verarbeiten, ergänzt durch die Identität, den Führerschein, die Adresse, die Kommunikation, die IP-Adresse und die ausdrückliche Zustimmung des KUNDEN für alle rechtlichen Zwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung von Nutzerprofil- und Marktforschungen sowie die Erstellung von Verkaufs- und Nutzungsstatistiken. GOGOCAR ist berechtigt, die Informationen über den KUNDEN bei Bedarf an die Versicherungsgesellschaft und die Bank im Zusammenhang mit den auf der Website erbrachten Dienstleistungen an Dritte/Institutionen weiterzugeben.

Darüber hinaus kann GOGOCAR diese Informationen an Dritte/Institutionen weitergeben, um die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen zu erfüllen, oder wenn dies im Zusammenhang mit Ermittlungen oder Untersuchungen durch die zuständige Justiz- oder Verwaltungsbehörde verlangt wird, oder zum Schutz der Rechte und der Sicherheit der Nutzer im Rahmen der

Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten des Kunden; um zu erfahren, ob personenbezogene Daten verarbeitet und verarbeitet werden, um Informationen darüber anzufordern; der Zweck Verarbeitung und ob sie von uns in Übereinstimmung mit diesen Zwecken verwendet werden lernende, lernende Dritte, an die sie im In- oder Ausland übertragen werden; Berichtigung bei unvollständiger oder unrichtiger Verarbeitung verlangen; Löschung oder Vernichtung oder Anonymisierung verlangen, wenn die Gründe für die Verarbeitung wegfallen; verlangen, dass diese Daten an Dritte, an die die Daten übertragen werden, gemeldet werden; in diesen Fällen oder Korrekturen verlangen, dass die Daten ausschließlich durch automatisierte Systeme übertragen werden, um dieser Situation zu widersprechen, wenn davon ausgegangen wird, dass gegen den KUNDEN entstanden ist, indem er sie analysiert hat; er hat das Recht, im Falle eines Schadens, der durch seine Verletzung der Verarbeitung verursacht wurde, die Beseitigung dieses Schadens zu verlangen.

Artikel 6- Kündigung und Kündigung der Mitgliedschaft

Für den Fall, dass der KUNDE teilweise oder vollständig gegen seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung verstößt, kann GOGOCAR die Mitgliedschaft des KUNDEN kündigen, indem er diese Vereinbarung einseitig ohne vorherige Ankündigung und ohne Begründung kündigt und der Empfang von Diensten, die der KUNDE von der Website erhält oder erhalten wird, teilweise oder vollständig gesperrt oder storniert werden kann. Daher kann der KUNDE im Falle einer Kündigung keine Rechte und Ansprüche gegenüber GOGOCAR geltend machen. Der KUNDE kann dieser Angelegenheit nicht widersprechen.

GOGOCAR ist berechtigt, diesen Vertrag einseitig, ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige Ankündigung zu kündigen, die Mitgliedschaft des KUNDEN zu kündigen und die Dienste, die der KUNDE von der Website erhält, erhält oder erhält, teilweise oder vollständig einzufrieren oder vollständig zu widerrufen. In diesem Fall kann der KUNDE keine Rechte, Forderungen, entgangenen Gewinn, Schadensersatz oder andere Zahlungen unter einem Namen und Titel von GOGOCAR geltend machen, indem er eine unfaire, unangemessene, geneigte und vorzeitige Kündigung, Behandlung von Treu und Glauben oder andere Gründe und Ausreden vorschlägt.

"Höhere Gewalt" Situationen, die nicht vermieden werden können, sofern der Interessent keine angemessene Kontrolle hat und die gebotene Sorgfalt walten lässt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Naturkatastrophen, Unruhen, Krieg, Streiks, Kommunikationsprobleme, technische Probleme, Infrastruktur und Internetausfälle, Stromausfälle und schlechte Wetterbedingungen; GOGOCAR, work hat das Recht, eine der in diesem Vertrag festgelegten Verpflichtungen verspätet oder unvollständig oder gar nicht zu erfüllen. Für die Dauer dieser höheren Gewalt sind die Verpflichtungen von GOGOCAR ausgesetzt. In diesen und solchen Fällen wird GOGOCAR nicht verzögert, unvollständig oder nicht erbracht oder in Verzug geraten. In diesen Fällen kann GOGOCAR unter dem Namen keinerlei Schadensersatz geltend machen. Dauert die höhere Gewalt länger als 7 (sieben) Tage an, ist GOGOCAR berechtigt, diesen Vertrag entschädigungslos und einseitig, falls gewünscht, ohne vorherige Ankündigung zu kündigen.

Die Arbeit wurde elektronisch zwischen den Parteien als 1 (eine) Kopie auf der Website abgeschlossen, die aus diesen 6 Artikeln besteht.