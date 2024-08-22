WEB SİTESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları:

Bu sözleşme Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8A İç Kapı No: 54 Ümraniye / İstanbul adresinde yerleşik GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ ile (bundan sonra "GOGOCAR" olarak anılacaktır) www.renticar.com web sitesine (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır) üye olan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. GOGOCAR ve MÜŞTERİ birlikte taraflar olarak anılacaktır.

İşbu sözleşmede tarafların beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Tanımlar:

İşbu sözleşmenin konusu, GOGOCAR tarafından kiralamaya sunulan araçların kiralanması adına MÜŞTERİ'nin tabi olduğu usul ve esaslar ile GOGOCAR ve MÜŞTERİ'nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşme, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin uygulanmasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği amir hükümleri caridir.

Bu sözleşmede belirtilen;

GOGOCAR: www.renticar.com web sitesinin sahibi GOGOCAR A.Ş.'yi

MÜŞTERİ: Araç kiralamak üzere bireysel ya da kurumsal üyelik seçeneği ile Web Sitesi'ne üye olan gerçek veya tüzel kişi MÜŞTERİ'yi,

Site: www.renticar.com alan adlı web sitesini,

Mobil Uygulama: GOGOCAR'a ait olan Ios ve Android işletim sistemleri ile uyumlu ve aynı isimli uygulamayı, KİOSK ve uygulamalarını

Araç: Mülkiyeti kiraya verene ait ve kiralanabilecek her marka model aracı,

Tedarikçi: GOGOCAR ile aralarındaki iş birliği kapsamında Web Sitesi'ne ve GOGOCAR mobil uygulamasına Araç'larını Tedarikçi ve Araç'lar üzerinde işleten sıfatını haiz kurumsal üyeleri,

Sözleşme: İşbu web sitesi üyelik sözleşmesini ifade eder.

Madde - 3 Sözleşmenin Hükümleri ve Tarafların Yükümlülükleri

3.1. GOGOCAR, www.renticar.com ve GOGOCAR Mobil Uygulamalarında hiçbir surette kendi adına ve hesabına araç kiralama hizmeti sunmamaktadır. GOGOCAR, Tedarikçi tarafından önceden belirtilen ve www.renticar.com ile GOGOCAR Mobil Uygulamaları veri tabanlarına yüklenen fiyat, lokasyon, km sınırı kapsamında özellik ve modeldeki araçları, MÜŞTERİ'nin kiralaması amacıyla rezervasyon hizmeti vermekte olup, araç kiralama sözleşmesi bakımından YALNIZCA ARACILIK FAALİYETİ yürütmektedir. Bu doğrultuda GOGOCAR, rezervasyona sunduğu Tedarikçi'nin araçlarına ilişkin Tedarikçi tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında ve bu bilgiler ile sınırlı olarak tüm bilgileri güncel ve doğru tutmakla, rezervasyon ve iptal taleplerini Tedarikçi'ye zamanında iletmekle ve rezervasyon onay bildirimlerini Müşteri'ye zamanında iletmekle yükümlüdür. Bunun dışında GOGOCAR hiçbir surette Tedarikçi sıfatıyla hareket etmemekte ve MÜŞTERİ'ye araç kiralamayı veya araçları sigorta ettirmeyi taahhüt etmemektedir. GOGOCAR, MÜŞTERİ'ye rezervasyon bedeli karşılığında Tedarikçi ile Müşteri arasında bir araç kiralama sözleşmesi kurulması amacıyla rezervasyon hizmeti veren aracı kuruluştur. Tedarikçi ile GOGOCAR arasındaki anlaşmaya göre KDV dahil standart kiralama bedeli Tedarikçi ad ve hesabına GOGOCAR tarafından MÜŞTERİ'den rezervasyon bedeli adı altında tahsil edilmekte; GOGOCAR ile Tedarikçi arasındaki anlaşma uyarınca GOGOCAR tarafından hizmet bedeli (komisyon) mahsup edildikten sonra araç kiralama bedeli Tedarikçi'ye tevdi edilmektedir. GOGOCAR, MÜŞTERİ'nin araç kiralama taleplerini, ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki MÜŞTERİ'ye iletmekle; MÜŞTERİ'nin Tedarikçi'ye ödemekle yükümlü oldukları kira (rezervasyon) bedellerini Tedarikçi nam ve hesabına tahsil etmekle yükümlüdür. Standart kiralama bedelinin dışında kalan ek hizmetler, sigorta poliçeleri ve teminat (depozito) bedelleri Tedarikçi ile MÜŞTERİ arasındaki anlaşma şartları ile belirlenir.

Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. MÜŞTERİ, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GOGOCAR tarafından açıklanan veya sonradan açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

GOGOCAR güvenlik nedeniyle MÜŞTERİ'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilecek, kayda alabilecek ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilecektir.

GOGOCAR önceden MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

GOGOCAR dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden MÜŞTERİ'ye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Böylesine bir sona erme hali, bu bildirimin yapıldığı ana kadar oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine neden olmaz.

MÜŞTERİ, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal GOGOCAR'a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple doğacak hiçbir sorumluluk ve/veya kusur GOGOCAR'a yükletilemez.

MÜŞTERİ, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Müşteri'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, üçüncü şahısların fikri ve sınai hakları kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde GOGOCAR'ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarının kullanımına açmayacağını ve üyeliğini devretmeyeceğini aksi durumun GOGOCAR tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı bizzat tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

Sitenin sunumu ve tüm içeriği fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler GOGOCAR veya ilgili kişilere aittir. MÜŞTERİ, GOGOCAR'ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, GOGOCAR'in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GOGOCAR'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, MÜŞTERİ GOGOCAR'a ödemekle sorumlu olacaktır. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

MÜŞTERİ, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda GOGOCAR uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir. MÜŞTERİ, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.

Madde- 4 Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, GOGOCAR ile MÜŞTERİ arasında akdedilen bir web sitesi üyelik sözleşmesi olup, rezervasyon konusu araçların kiralanmasından doğacak hukuki ihtilaflar bakımından GOGOCAR taraf sıfatını taşımamaktadır. GOGOCAR, rezervasyon konusu araçların hukuki anlamda Tedarikçiyi ve/veya işleteni ve/veya maliki ve/veya kiracısı ve/veya alt kiracısı değildir. GOGOCAR, rezervasyon konusu araçların kiralanmasına aracılık eden bir konumda olup, MÜŞTERİ ile Tedarikçi arasında akdedilen araç kiralama sözleşmesinden doğacak hukuki uyuşmazlıklar Tedarikçi sıfatını haiz araç kiralama şirketine; Tedarikçi'ye yöneltilmelidir. GOGOCAR'ın bu aşamada MÜŞTERİ'ye vereceği her türlü ilgi ve destek yalnızca müşteri memnuniyeti amacını haiz olup, herhangi bir sorumluluk üstlenme anlamına gelmeyecektir.

MÜŞTERİ ile Tedarikçi arasında akdedilecek olan Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamında, kiralanan araçlarla ilgili olarak kaza, aracın ayıplı olması, trafik cezaları, aracın bağlanması, üçüncü kişilere verilecek maddi ve cismani zararlar, aracın belirtilen niteliklerde olmaması, aracın Müşteri'ye teslim edilmemesi ve/veya aracın Tedarikçi'ye iade edilmemesi ve sair nedenlerle "araç" ve "araç kiralama sözleşmesi"nden doğabilecek uyuşmazlıklar bakımından GOGOCAR'ın taraf sıfatı bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, bu gibi hukuki uyuşmazlıklar neticesinde GOGOCAR'a karşı hiçbir talep ve dava hakkının bulunmadığını, GOGOCAR'ın hukuki muhatap olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, çıkabilecek ihtilaflarda, GOGOCAR'ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

GOGOCAR'ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme'nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

Madde- 5 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Taraflar, kişisel veriler hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca işbu sözleşmeyle elde ettiği kişisel verileri yasaya uygun şekilde veya meşru amaçla işler, muhafaza eder ve mevzuata ve GOGOCAR tarafından tanzim edilmiş Politikaya uyumlu bir şekilde meşru amaçlar gözetilerek imha eder ve (veya) alenileştirir. GOGOCAR'ın kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri Tedarikçi ile, 3. Kişi ve kuruluşlarla kanuna uygun şekilde paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. MÜŞTERİ, GOGOCAR'ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

GOGOCAR kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, MÜŞTERİ'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP, açık rızası ile tamamladığı demografik bilgilerini ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri KVKK kapsamında işleyebilir. GOGOCAR, MÜŞTERİ'ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca GOGOCAR bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir

MÜŞTERİ'nin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle MÜŞTERİ aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakları vardır.

Madde 6- Fesih ve Üyeliğin İptali

MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda GOGOCAR, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek MÜŞTERİ'nin üyeliğini iptal edebilir ve MÜŞTERİ'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda MÜŞTERİ, GOGOCAR'dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. MÜŞTERİ bu hususa itiraz edemez.

GOGOCAR iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek MÜŞTERİ'nin üyeliğini iptal etmeye ve MÜŞTERİ'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde MÜŞTERİ haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek GOGOCAR'dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; GOGOCAR, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince GOGOCAR'ın yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, GOGOCAR'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için GOGOCAR'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde GOGOCAR, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

İş bu 6 maddeden oluşan web sitesi üyelik sözleşmesi tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.