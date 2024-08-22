EINWILLIGUNGSTEXT FÜR DIE ÜBERMITTLUNG VON KOMMERZIELLEN ELEKTRONISCHEN NACHRICHTEN

GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ ("RentiCar" oder "das Unternehmen") möchten wir Sie als geschätzten Besucher unserer Website gemäß dem Datenschutzgesetz, dem Gesetz über die Regelung des elektronischen Geschäftsverkehrs, der Verordnung über kommerzielle Kommunikation und kommerzielle elektronische Nachrichten sowie anderen gesetzlichen Bestimmungen über kommerzielle elektronische Nachrichten informieren und Ihre Zustimmung zu kommerziellen elektronischen Nachrichten einholen, um Ihnen einen besseren Service bieten zu können.

Als kommerzielle elektronische Nachrichten werden Daten-, Ton- und Bildinhalte bezeichnet, die elektronisch über Medien wie Telefon, Callcenter, Fax, automatische Anrufmaschinen, intelligente Sprachaufzeichnungssysteme, E-Mail, Instant Messaging, Kurzmitteilungsdienste und ähnliche Mittel versendet werden und kommerziellen Zwecken dienen. Kommerzielle elektronische Nachrichten dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Empfänger versendet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich, elektronisch oder über das "Nachrichtenverwaltungssystem" ("İYS") eingeholt werden.

Empfänger können jederzeit ohne Angabe von Gründen die Zustellung kommerzieller elektronischer Nachrichten ablehnen. In diesem Fall können Sie auch nach Erteilung Ihrer Zustimmung zur Übermittlung kommerzieller elektronischer Nachrichten diese jederzeit ohne Angabe von Gründen ablehnen, indem Sie dem in der übermittelten Nachricht enthaltenen Link folgen oder dies über das İYS vornehmen.

Ich erkläre und bestätige, dass ich gemäß dem Datenschutzgesetz und dem Gesetz über die Regelung des elektronischen Geschäftsverkehrs ordnungsgemäß informiert wurde, dass ich dieses Informationsformular gelesen und verstanden habe und dass meine nachstehende Erklärung gültig ist.

Ich erkläre und bestätige, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliedschafts- / Fahrzeugvermietungsprozesse zur Anwendung geeigneter Produkte oder Dienstleistungen, zur allgemeinen Information, zur Werbung, Promotion, zum Verkauf und Marketing, zur Umfrage, zum Jubiläum, zum Glückwunsch und zur Kommunikation mit mir sowie zur Übermittlung von Informations-, Werbe- und Marketingnachrichten mit daten-, ton- und bildbasierten Inhalten, die von das Unternehmen oder RentiCar unter dem Namen das Unternehmen oder im Auftrag von das Unternehmen durch Dritte, die unter Geheimhaltungspflicht arbeiten, über Kommunikationsadressen und / oder Mobilgeräte übermittelt werden, verarbeitet werden dürfen. Ich erkläre und bestätige, dass ich jederzeit kommerzielle elektronische Nachrichten ohne Angabe von Gründen ablehnen kann.