TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

GOGOCAR BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ ("RentiCar" veya "Şirket") olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu , Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair yasal mevzuatlar kapsamında olarak siz değerli web sitemiz ziyaretçilerini ticari elektronik iletiler hakkında bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti onayınızı alarak size daha iyi bir hizmet sunmak istemekteyiz.

Ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, anlık bildirim, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi ("İYS") üzerinden alınabilir.

Alıcılar diledikleri zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeden ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecektir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay vermeniz halinde dahi dilediğiniz zaman, herhangi bir gerekçe belirtmeden ticari elektronik iletileri almayı iletilen gönderide yer alan linke girerek ve İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verilerimin, üyelik işlemleri/araç kiralama işlemleri doğrultusunda bana uygun ürün ya da hizmet uygulaması, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, anket, kutlama, temenni ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime ve/veya mobil cihazlara Şirket tarafından Şirket veya RentiCar adıyla veya Şirket adına bu konuda, gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren 3. Kişiler tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), fax, anlık bildirim otomatik arama makineleri, e-posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesine, dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.