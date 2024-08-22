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Car Rental Campaigns

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Exclusive 100 TL Discount for QNB Employees!
Exclusive 100 TL Discount for QNB Employees!
Turkiye Sigorta Customers Enjoy Great Advantages When Renting a Car
Turkiye Sigorta Customers Enjoy Great Advantages When Renting a Car
Discount Opportunity for CK Energy Employees on Car Rentals
Discount Opportunity for CK Energy Employees on Car Rentals

Passive Car Rental Campaigns