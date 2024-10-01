0850 308 0 308
Contact Center
29% Discount for October 29th!

29% Discount for October 29th!

Campaign Conditions

  • The campaign is valid for rentals made via www.renticar.com and/or RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) within the specified transaction dates.
  • The campaign is valid for reservations made between 01.10.2024 - 15.10.2024.
  • The campaign is valid for domestic car rentals between 26.10.2024-30.10.2024.
  • Within the scope of the campaign, 29% discount will be applied for car rentals from Greenmotion locations.
  • In order to benefit from the campaign, the specified promotional code must be entered on the website www.renticar.com and/or called 0850 308 0 308 RentiCar Contact Center.
  • People who are not legally prevented from driving a vehicle can benefit from the campaign.
  • Greenmotion's general rental conditions apply in the campaign.
  • The campaign is valid for car rental fees. Other services other than this price (drop-off fee, additional services, insurance, deposit, etc.) will be paid by the customer at Greenmotion's office with their own credit card and will not be included in the campaign.
  • Not valid in Denizli, Ordu, Elâzığ, Erzurum, Fethiye, Muğla Menteşe, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Adana, Konya, Mardin, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat locations.
  • Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir.
  • Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
  • Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya Greenmotion'ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
  • Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
  • 48 saat kalaya kadar iptal hakkı vardır.
  • Erken iade hakkı bulunmamaktadır.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve Greenmotion, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.