Campaign Conditions

The campaign is valid for rentals made via www.renticar.com and/or RentiCar Contact Center (0850 308 0 308) within the specified transaction dates. The campaign is valid for reservations made between 01.10.2024 - 15.10.2024. The campaign is valid for domestic car rentals between 26.10.2024-30.10.2024. Within the scope of the campaign, 29% discount will be applied for car rentals from Greenmotion locations. In order to benefit from the campaign, the specified promotional code must be entered on the website www.renticar.com and/or called 0850 308 0 308 RentiCar Contact Center. People who are not legally prevented from driving a vehicle can benefit from the campaign. Greenmotion's general rental conditions apply in the campaign. The campaign is valid for car rental fees. Other services other than this price (drop-off fee, additional services, insurance, deposit, etc.) will be paid by the customer at Greenmotion's office with their own credit card and will not be included in the campaign. Not valid in Denizli, Ordu, Elâzığ, Erzurum, Fethiye, Muğla Menteşe, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Adana, Konya, Mardin, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat locations. Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir. Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya Greenmotion'ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez. 48 saat kalaya kadar iptal hakkı vardır. Erken iade hakkı bulunmamaktadır. Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. RentiCar ve Greenmotion, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.