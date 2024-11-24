25% Rabatt Gelegenheit ist für Sie bei Bilen Autovermietung warten!
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Kampagnenbedingungen
Die Aktion gilt für Anmietungen über www.renticar.com und/oder RentiCar Contact Centre (0850 308 0 308) innerhalb der angegebenen Transaktionsdaten.
Im Rahmen der Aktion werden 25 % Rabatt auf Anmietungen bei Bilen Car Rental gewährt.
Um von der Aktion zu profitieren, muss der angegebene Aktionscode über die Website www.renticar.com und/oder das RentiCar Contact Centre 0850 308 0 308 eingegeben werden.
Von der Aktion können auch Personen profitieren, die rechtlich nicht zum Führen eines Fahrzeugs befähigt sind.
Die allgemeinen Mietbedingungen der Bilen Autovermietung gelten für die Aktion.
Die Aktion gilt für die Mietpreise. Andere Leistungen als dieser Preis (Rückgabegebühr, Zusatzleistungen, Versicherung, Kaution usw.) werden vom Kunden im Büro der Bilen Autovermietung mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt und sind nicht in der Aktion enthalten.
Die Fahrzeugmarke und das Modell geben eine Gruppe an, und es kann sein, dass in der Vermietstation ein anderes Fahrzeug im gleichen Segment angeboten wird.
Zwischen den Gültigkeitsdaten der Kampagne kann eine Person mehr als 1 Auto mieten.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen, die sich aus Steuern ergeben können, werden gesondert ausgewiesen.
Die Aktion gilt entsprechend dem von der Bilen Autovermietung angebotenen Fahrzeugbestand.
Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombiniert werden.
Für Fragen und Wünsche zur Reservierung steht Ihnen das RentiCar Contact Center unter 0850 308 0 308 zur Verfügung.
RentiCar und die Bilen Autovermietung behalten sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern oder zu stornieren.