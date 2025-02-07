0850 308 0 308
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12 Aya Kadar Premium Araç Kiralama Fırsatını Kaçırma!

12 Aya Kadar Premium Araç Kiralama Fırsatını Kaçırma!

Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Belirtmiş olduğunuz talebinize istinaden araç önerileri yapılacaktır.
  • Kiralama süresi belirttiğiniz ay bazında hesaplanacaktır.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • Araçlar stoklarla sınırlı olup, kiralamadan önce mutlaka uygunluk teyit edilmelidir.
    Bir aydan uzun kiralamalarda kira bedelinin %50 si depozito olarak tahsil edilir. Herhangi bir ekstra masraf çıkmadığı halde depozito iade edilecektir. Depozito ofis tarafından da tahsil edilebilir.
  • Erken iade bu kiralamalarda uygulanmamaktadır.
  • Hasar durumunda, hasar kullanıcı hatasından kaynaklanıyorsa hasar masrafları kullanıcıya rücu edilecektir.
  • Kiralama başında ödeme alınamaması durumunda kiralama sonlanacak araç iadesi gerçekleştirilecektir.
  • Bir aylık kiralamalarda ödemeler kredi kartı ile kiralama başlangıcında  Gogocar veya ofis tarafından tahsil edilecektir (SanalPos / Ödeme linki) ile de ödemenizi yapabilirsiniz.