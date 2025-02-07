12 Aya Kadar Premium Araç Kiralama Fırsatını Kaçırma!
12 Aya Kadar Premium Araç Kiralama Fırsatını Kaçırma!
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Belirtmiş olduğunuz talebinize istinaden araç önerileri yapılacaktır.
Kiralama süresi belirttiğiniz ay bazında hesaplanacaktır.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Araçlar stoklarla sınırlı olup, kiralamadan önce mutlaka uygunluk teyit edilmelidir.
Bir aydan uzun kiralamalarda kira bedelinin %50 si depozito olarak tahsil edilir. Herhangi bir ekstra masraf çıkmadığı halde depozito iade edilecektir. Depozito ofis tarafından da tahsil edilebilir.
Erken iade bu kiralamalarda uygulanmamaktadır.
Hasar durumunda, hasar kullanıcı hatasından kaynaklanıyorsa hasar masrafları kullanıcıya rücu edilecektir.
Kiralama başında ödeme alınamaması durumunda kiralama sonlanacak araç iadesi gerçekleştirilecektir.
Bir aylık kiralamalarda ödemeler kredi kartı ile kiralama başlangıcında Gogocar veya ofis tarafından tahsil edilecektir (SanalPos / Ödeme linki) ile de ödemenizi yapabilirsiniz.