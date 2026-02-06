0850 308 0 308
İletişim Merkezi
Dil Seçimi
TürkçeEnglishDeutschNederlandsEspañolFrançaisArabic
Para Birimi
15 Günlük Araç Kiralama Fırsatı

15 Günlük Araç Kiralama Fırsatı

Kampanya Koşulları

  • Kampanya, belirtilen tarihler arasında yalnızca 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılan araç kiralamaları için geçerlidir.
    Kampanyadan renticar.com web sitesi ve RentiCar Mobil Uygulaması üzerinden yararlanılamamaktadır.
  • Kampanya kapsamında seçili araç grupları için 15 günlük özel fiyatlar aşağıdaki gibidir:
  • Clio / Corsa Benzinli Otomatik → 14.500 TL + KDV
  • Egea Dizel Otomatik → 16.000 TL + KDV
  • Duster 4x2 Benzinli Otomatik → 19.500 TL + KDV
  • T-Roc / 3008 Benzinli Otomatik → 30.000 TL + KDV
  • Formentor Benzinli Otomatik → 35.000 TL + KDV
  • Araç kiralama fiyatları; seçilen tarihlere, lokasyona ve araç grubunun ilgili tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle erken rezervasyon yapılması tavsiye edilir.
  • Kampanyadan yararlanabilmek için rezervasyonun 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılması gerekmektedir.
    Kampanya, araç kullanmaya hukuki bir engeli bulunmayan kişiler için geçerlidir.
  • Belirtilen fiyatlar net kiralama bedeli olup KDV dahil değildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya, yalnızca 4000 km limitli 15 günlük periyotlar halinde yapılan kiralamalar için geçerlidir.
    15 günün katları şeklindeki kiralamalar kampanya kapsamındadır.
    Aylık, uzun dönem veya farklı sürelerdeki kiralamalar kampanyaya dahil değildir.
  • Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda:
  • Erken iade kabul edilmez.
  • No-show durumunda ücret iadesi yapılmaz.
  • Kampanya yalnızca araç kiralama bedelini kapsar.
    Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta seçenekleri, yakıt, otoyol/ceza bedelleri ve depozito gibi ek kalemler kiralama sırasında ilgili tedarikçi ofisinde, kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartından tahsil edilir ve kampanyaya dahil değildir.
  • Araç tesliminde ilgili araç kiralama firmasının genel kiralama koşulları geçerli olacaktır.
    Araç gruplarına göre minimum yaş ve ehliyet süresi şartları uygulanabilir.
  • Kampanya, araç stokları ile sınırlıdır.
    Araç tesliminde aynı segmentte muadil araç verilebilir.
  • Kampanya başka kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.
    Bir kişi kampanya tarihleri içinde birden fazla kiralama yapabilir.
  • RentiCar ve ilgili araç kiralama firması, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.
  • Talep (rezervasyon) tarihleri: 30.01.2026 – 14.02.2026
    Seyahat (kiralama başlangıç) tarihleri: 30.01.2026 – 16.03.2026
  • Detaylı bilgi ve rezervasyon için:
    📞 0850 308 0 308 – RentiCar İletişim Merkezi