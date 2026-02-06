Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen tarihler arasında yalnızca 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılan araç kiralamaları için geçerlidir.

Kampanyadan renticar.com web sitesi ve RentiCar Mobil Uygulaması üzerinden yararlanılamamaktadır. Kampanya kapsamında seçili araç grupları için 15 günlük özel fiyatlar aşağıdaki gibidir: Clio / Corsa Benzinli Otomatik → 14.500 TL + KDV Egea Dizel Otomatik → 16.000 TL + KDV Duster 4x2 Benzinli Otomatik → 19.500 TL + KDV T-Roc / 3008 Benzinli Otomatik → 30.000 TL + KDV Formentor Benzinli Otomatik → 35.000 TL + KDV Araç kiralama fiyatları; seçilen tarihlere, lokasyona ve araç grubunun ilgili tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle erken rezervasyon yapılması tavsiye edilir. Kampanyadan yararlanabilmek için rezervasyonun 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Kampanya, araç kullanmaya hukuki bir engeli bulunmayan kişiler için geçerlidir. Belirtilen fiyatlar net kiralama bedeli olup KDV dahil değildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya, yalnızca 4000 km limitli 15 günlük periyotlar halinde yapılan kiralamalar için geçerlidir.

15 günün katları şeklindeki kiralamalar kampanya kapsamındadır.

Aylık, uzun dönem veya farklı sürelerdeki kiralamalar kampanyaya dahil değildir. Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda: Erken iade kabul edilmez. No-show durumunda ücret iadesi yapılmaz. Kampanya yalnızca araç kiralama bedelini kapsar.

Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta seçenekleri, yakıt, otoyol/ceza bedelleri ve depozito gibi ek kalemler kiralama sırasında ilgili tedarikçi ofisinde, kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartından tahsil edilir ve kampanyaya dahil değildir. Araç tesliminde ilgili araç kiralama firmasının genel kiralama koşulları geçerli olacaktır.

Araç gruplarına göre minimum yaş ve ehliyet süresi şartları uygulanabilir. Kampanya, araç stokları ile sınırlıdır.

Araç tesliminde aynı segmentte muadil araç verilebilir. Kampanya başka kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.

Bir kişi kampanya tarihleri içinde birden fazla kiralama yapabilir. RentiCar ve ilgili araç kiralama firması, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar. Talep (rezervasyon) tarihleri: 30.01.2026 – 14.02.2026

Seyahat (kiralama başlangıç) tarihleri: 30.01.2026 – 16.03.2026 Detaylı bilgi ve rezervasyon için:

📞 0850 308 0 308 – RentiCar İletişim Merkezi