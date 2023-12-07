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24 Ay Kesintisiz Konfor ile Uzun Dönem Araç Kiralamada Muhteşem Fırsat

24 Ay Kesintisiz Konfor ile Uzun Dönem Araç Kiralamada Muhteşem Fırsat

Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
  • Kampanya 07 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak Renault Megane ve Renault Clio  uzun dönem araç kiralama işlemleri için geçerlidir.
  • Kampanya Garanti BBVA Filo’nun sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
  • Kampanya, yalnızca kampanyaya dahil olduğu belirtilen araçlar ve belirtilen koşullarda verilecek kiralama teklifleri için geçerlidir.
  • Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
  • Kiralama tekliflerinde belirtilen kilometre tutarı, yıllık kiralama süresince kullanılması gereken maksimum kilometre sınırıdır.
  • Yakıt, otoyol-köprü geçiş ücretleri, HGS ödemeleri ve tüm para cezaları kullanıcıya aittir.
  • Araç satın alma işlemleri tamamlanmadan önce üretici veya distribütör firmaların fiyatlarında ve vergilerde değişiklik meydana gelmesi halinde bu değişiklikler kampanya fiyatına yansıtılacaktır.
  • Kampanya kapsamında verilecek fiyat teklifinin kullanıcı tarafından kabulü halinde, kiralama ile ilgili şartlar, taraflar arasında imzalanacak Uzun Dönemli Araç Kiralama Sözleşmesi ile belirlenecektir.
  • Kampanyada kullanılan görseller temsilidir. Garanti BBVA Filo kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Kampanyada Garanti BBVA Filo genel kiralama koşulları geçerlidir.
  • Kampanya Garanti BBVA Filo’nun sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve Garanti BBVA Filo, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.