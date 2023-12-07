24 Ay Kesintisiz Konfor ile Uzun Dönem Araç Kiralamada Muhteşem Fırsat
24 Ay Kesintisiz Konfor ile Uzun Dönem Araç Kiralamada Muhteşem Fırsat
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya 07 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak Renault Megane ve Renault Clio uzun dönem araç kiralama işlemleri için geçerlidir.
Kampanya Garanti BBVA Filo’nun sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya, yalnızca kampanyaya dahil olduğu belirtilen araçlar ve belirtilen koşullarda verilecek kiralama teklifleri için geçerlidir.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Kiralama tekliflerinde belirtilen kilometre tutarı, yıllık kiralama süresince kullanılması gereken maksimum kilometre sınırıdır.
Yakıt, otoyol-köprü geçiş ücretleri, HGS ödemeleri ve tüm para cezaları kullanıcıya aittir.
Araç satın alma işlemleri tamamlanmadan önce üretici veya distribütör firmaların fiyatlarında ve vergilerde değişiklik meydana gelmesi halinde bu değişiklikler kampanya fiyatına yansıtılacaktır.
Kampanya kapsamında verilecek fiyat teklifinin kullanıcı tarafından kabulü halinde, kiralama ile ilgili şartlar, taraflar arasında imzalanacak Uzun Dönemli Araç Kiralama Sözleşmesi ile belirlenecektir.
Kampanyada kullanılan görseller temsilidir. Garanti BBVA Filo kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada Garanti BBVA Filo genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya Garanti BBVA Filo’nun sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve Garanti BBVA Filo, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.