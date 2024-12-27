Champ ile 30 Gün Kirala, 3.500 TL İndirimle Yola Çık!
Champ ile 30 Gün Kirala, 3.500 TL İndirimle Yola Çık!
Kampanya Koşulları
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya dahilinde, Champ Rent a Car’dan yapılan 30 gün ve üzeri araç kiralamalarında 3.500 TL indirim uygulanacaktır.
Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve araç kiralama markalarının bu tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Champ Rent a Car Kampanyası fiyatları, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden indirim uygulanarak hesaplanmaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında Champ Rent a Car kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
Kampanya 30 gün ve üzeri kiralamalarda geçerlidir.
Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Champ Rent a Car ‘ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. İlgili araç grubuna ait teminat tutarları (depozito), kiralama başlangıcında misafirin şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.
Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya Champ Rent a Car’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir.
Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet gerektirmektedir.
Champ Rent a Car indirimi, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve Champ Rent a Car, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.