0850 308 0 308
İletişim Merkezi
Dil Seçimi
TürkçeEnglishDeutschNederlandsEspañolFrançaisArabic
Para Birimi
  • Ana Sayfa
  • Kampanyalar
  • 6–9 Günlük Kiralamalarda 1 Gün, 10-15 Günlük Kiralamalarda 2 Gün Bizden!
6–9 Günlük Kiralamalarda 1 Gün, 10-15 Günlük Kiralamalarda 2 Gün Bizden!

6–9 Günlük Kiralamalarda 1 Gün, 10-15 Günlük Kiralamalarda 2 Gün Bizden!

Kampanya Koşulları

  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde, App Rent a Car’dan yapılan araç kiralamalarında 6-9 gün kiralamalarda bir gün 10-15 gün kiralamaya 2 gün hediye edilecektir.
  • Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve araç kiralama markalarının bu tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
  • Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • App Rent a Car 1 gün bizden hediye Kampanyası fiyatları, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden indirim uygulanarak hesaplanmaktadır.
  • 6-9 gün arası yapılan kiralamalarda 1 gün, 10-15 gün yapılacak olan kiralamalarda 2 gün hediye edilecektir.
  • Tüm Lokasyon ve tüm araçlarda geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında Talep tarihi: 19.07.2025 – 4.08.2025 ve Seyahat tarihi ise 19.07.2025 – 30.11.2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında App Rent a Car kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
  • Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
  • Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından App Rent a Car ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
  • İlgili araç grubuna ait teminat tutarları (depozito), kiralama başlangıcında kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.
  • Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
  • Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya, App Rent a Car’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir.
  • Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet gerektirmektedir.
  • App Rent a Car 1 gün bizden kampanyası, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve App Rent a Car, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
  •  