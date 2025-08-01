Kampanya, 1 Ağustos – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında RentiCar web sitesi veya 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılacak günlük araç kiralamalarında geçerlidir.
• Kampanyadan faydalanmak için, yalnızca Albaraka Mobil > Kampanyalar adımından alınacak promosyon kodunun rezervasyon sırasında www.renticar.com üzerinde girilmesi veya RentiCar İletişim Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir. Kod, yalnızca Albaraka Mobil üzerinden alınabilir ve RentiCar mobil uygulamasında geçerli değildir.
• Kampanya yalnızca 1–29 gün arası günlük kiralamalarda geçerlidir. Aylık (30 gün ve üzeri), uzun dönem ve ticari araç kiralamaları kampanyaya dahil değildir.
• Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli bulunmayan kişiler yararlanabilir. Minimum sürücü yaşı ve ehliyet süresi, seçilen kiralama firmasının koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
• Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda erken iade kabul edilmez ve no-show durumunda ücret iadesi yapılmaz.
• İndirim sadece araç kiralama bedeli üzerinden uygulanır. Farklı yere bırakma ücreti, ek sürücü, yakıt, çocuk koltuğu, sigorta, depozito vb. ek hizmet ve ücretler kampanyaya dahil değildir. Bu ödemeler, aracın teslimi sırasında müşteri tarafından şahsi kredi kartı ile yapılır.
• Araç marka ve modeli temsili olup, kiralama ofisi aynı segmentte muadil bir araç sunabilir.
• Kampanya süresince bir müşteri birden fazla kez yararlanabilir.
• Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlara ayrıca yansıtılacaktır.
• Kampanya, iş ortaklarımızın araç stokları ile sınırlıdır. Araç tesliminde, ilgili kiralama firmasının genel şartları geçerli olacaktır.
• Kampanya başka kampanyalar, promosyonlar veya indirim kodları ile birleştirilemez.
• RentiCar ve Albaraka, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.
• Rezervasyon ve kampanya ile ilgili her türlü soru için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.