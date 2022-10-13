Kampanya Koşulları

İndirim kuponu ucuzabilet.com’un mobil uygulamasında geçerlidir. Kampanya indiriminden yararlanmak için Ucuzabilet'in IOS ve Android uygulaması üzerinden üye girişi yaparak, ödeme sayfasında bulunan indirim kuponu kullan alanına, RentiCar'dan gelen Rezervasyon Onay Maili içerisinde yer alan indirim kuponu kodunun girilmesi gerekmektedir. İndirim kuponu, sadece üyelere özeldir. İndirimden faydalanmak için üye olup, satın alma işlemine devam etmeniz gerekmektedir. Her üye indirim kuponunu bir kez kullanabilir. İndirim kuponu, opsiyonlu rezervasyonlarda ve ön rezervasyon ile yapılacak biletlemelerde kullanılmamaktadır. İndirim kuponu, çoklu uçuş seçeneğinde kullanılmamaktadır. Kampanya dahilinde satın alınan biletlerin iptal ve iadesi durumunda, indirim kuponu tutarı iade edilemez. İptal ve iade işlemlerinde, toplam iade tutarından indirim tutarı düşülerek iade yapılacaktır. İndirim hakkı sadece yurt içi ve yurt dışı uçak bileti üzerinden kazanılacak olup iptal, iade ve değişikliklerde hava yolu kuralları geçerli olacaktır. İndirim kuponu 1000 adet ile sınırlıdır. İndirim kuponu adetleri bittiğinde kampanya sonlanacaktır. Uçak bileti ve indirim hakkı bir başkasına devredilemez, satılamaz ve nakde çevrilemez. Ucuzabilet, kampanya süresi ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İndirim hakkı sadece uçak bileti üzerinden kazanılacak olup iptal, iade ve değişikliklerde hava yolu kuralları geçerli olacaktır. Ucuzabilet, kampanya süresi ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.