Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir. Kampanya dahilinde, Atlas Car Rental'dan yapılan araç kiralamalarında %25 indirim uygulanacaktır. Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve araç kiralama markalarının bu tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir. Atlas Car Rental %25 İndirim Kampanyası fiyatları, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden indirim uygulanarak hesaplanmaktadır. Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında Atlas Car Rental kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur. Atlas Car Rental Kampanyası, yalnızca 1-29 gün süreli kiralamalar için geçerli olup, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamaktadır. Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır. Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Atlas Car Rental'ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. İlgili araç grubuna ait teminat tutarları (depozito), kiralama başlangıcında kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir. Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya Atlas Car Rental’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir. Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet gerektirmektedir. Atlas Car Rental %25 Kampanyası İndirimi, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez. Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. RentiCar ve Atlas Car Rental, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanya geçerlilik tarihleri: Talep tarihi: 28.10.2025 – 31.12.2025 / Seyahat tarihi: 28.10.2025 – 31.12.2025