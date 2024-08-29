Aylık Kiralama Seçeneklerimiz ile Avantajlı Fiyatımızı Kaçırma!
Aylık Kiralama Seçeneklerimiz ile Avantajlı Fiyatımızı Kaçırma!
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya 31.12.2024 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar ve teslim edilecek araçlar için geçerlidir.
Aylık kiralama başına 3000 km sınırı vardır. 3000km'nin üzerindeki kilometreler aşım olarak değerlendirilir ve araç grubuna göre km başına farklı ücretler uygulanır.
Kampanya kapsamında minimum 30 gün kiralama yapılabilir. İadenin 30 günden erken yapılması durumunda fiyat farkı yansıtılacaktır.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Toyota Corolla Hybrid 43.700 TL + KDV fiyatla kiralanacaktır.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından 724 Rental ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
Kampanyada 724 Rental genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya 724 Rental’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Kiralama başına 2.000 TL tek sefer beyan hakkı alınacaktır.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve 724 Rental, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.