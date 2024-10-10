0850 308 0 308
İletişim Merkezi
Aylık Kiralamada Kaçırılmaz Fırsatlar Artı Turizm ile RentiCar'da!
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya dahilinde, Artı Turizm için yapılan aylık , 3 aylık ve 6 aylık kiralamalarda geçerlidir.
Renault Taliant, Renault Megane ve Wolkswagen Taigo araçlarında yapılacak rezervasyonda geçerlidir.
Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada Artı Turizm genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından karşılanacaktır.
Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya Artı Turizm’in sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Erken iadelerde günlük fiyat geçerli olacaktır.
Kira süresi en az 30 gün ile sınırlıdır.
31.03.2025 tarihine kadar yapılacak kiralamalarda geçerlidir.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve Artı Turizm kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.