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Aylık Kiralamada Kaçırılmaz Fırsatlar Artı Turizm ile RentiCar'da!

Aylık Kiralamada Kaçırılmaz Fırsatlar Artı Turizm ile RentiCar'da!

Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde, Artı Turizm için yapılan aylık , 3 aylık ve 6 aylık kiralamalarda geçerlidir.
  • Renault Taliant, Renault Megane ve Wolkswagen Taigo araçlarında yapılacak rezervasyonda geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Kampanyada Artı Turizm genel kiralama koşulları geçerlidir.
  • Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından karşılanacaktır.
  • Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya Artı Turizm’in sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
  • Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
  • Erken iadelerde günlük fiyat geçerli olacaktır.
  • Kira süresi en az 30 gün ile sınırlıdır.
  • 31.03.2025 tarihine kadar yapılacak kiralamalarda geçerlidir.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve Artı Turizm kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.