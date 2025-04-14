RentiCar'a Özel Bursa'da Günlük Araç Kiralama 199 TL!
RentiCar'a Özel Bursa'da Günlük Araç Kiralama 199 TL!
Kampanya Koşulları
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya, yalnızca Bursa’daki araç kiralamalarda geçerlidir. Belirli marka ve adetlerle sınırlıdır. Araçlar, günlük kiralama bedeli ve firma logosu yer alacak şekilde giydirilmiştir.
Kampanya kapsamında, App Rent a Car’dan yapılan kiralamalarda seçili araçlarda günlük ücret sadece 199 TL!
Kampanya en fazla 3 günlük kiralamalar için geçerlidir.
Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve araç kiralama markalarının bu tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında App Rent a Car kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
App Rent a Car Kampanyası, yalnızca 1-3 gün süreli kiralamalar için geçerli olup, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından App Rent a Car’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. İlgili araç grubuna ait teminat tutarları (depozito), kiralama başlangıcında misafirin şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.
Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya App Rent a Car’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir.
Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet gerektirmektedir.
App Rent a Car Kampanyası, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve App Rent a Car, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.