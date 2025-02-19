DCL Kiralama'da Fırsat! Kia Picanto ve Fiat Egea Araçlarında %22 İndirim
DCL Kiralama'da Fırsat! Kia Picanto ve Fiat Egea Araçlarında %22 İndirim
Kampanya Koşulları
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya dahilinde, DCL Kirlama'dan yapılan aylık kiralamalarda geçerlidir.
Kia Picanto Benzinli, Otomatik ve Fiat Egea Benzinli, Manuel araçlarda yapılacak rezervasyonda geçerlidir.
19.02.2025 / 31.05.2025 tarihlerinde arasında yapılacak rezervasyonlarda geçerlidir.
Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada DCL Kiralama genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından DCL Kiralama’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya DCL Kiralama’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Erken iadelerde günlük fiyat geçerli olacaktır.
Kira süresi 30 gün ile sınırlıdır.
28.02.2025 tarihine kadar yapılacak kiralamalarda geçerlidir.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve DCL Kiralama, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.