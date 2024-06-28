Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir. Kampanya dahilinde, Destegg Araç Kiralama’dan yapılan araç kiralamalarında %25 indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir. Kampanyada Destegg Araç Kiralama genel kiralama koşulları geçerlidir. Uzun dönem, ticari araç ve aylık kiralamalar kampanyaya dahil değildir. Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır. Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Destegg Araç Kiralama’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir. Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya Destegg Araç Kiralama’nın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez. Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. RentiCar ve Destegg Araç Kiralama, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar