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Dokay Araçlarını %10 İndirimle Kirala!

Dokay Araçlarını %10 İndirimle Kirala!

Kampanya Koşulları

  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde, Dokay Rent a Car’dan yapılan araç kiralamalarında %10 indirim uygulanacaktır.
  • Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve araç kiralama markalarının bu tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, erken rezervasyon yaparak daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
  • Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Dokay Rent a Car %10 İndirim Kampanyası fiyatları, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden indirim uygulanarak hesaplanmaktadır.
  • Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında Dokay Rent a Car kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
  • Dokay Rent a Car Kampanyası, yalnızca 1-29 gün süreli kiralamalar için geçerli olup, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamaktadır.
  • Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
  • Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Dokay Rent a Car ‘ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. İlgili araç grubuna ait teminat tutarları (depozito), kiralama başlangıcında misafirin şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.
  • Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
  • Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya Dokay Rent a Car’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Araç teslimi sırasında, belirtilen araç grubundan farklı ancak muadil bir araç temin edilebilir.
  • Araç kiralama işlemleri, araç gruplarına göre minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet gerektirmektedir.
  • Dokay Rent a Car %10 Kampanyası İndirimi, başka bir kampanya veya indirim kodu ile birleştirilemez.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve Dokay Rent a Car, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.