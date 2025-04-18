Elektrikli Araçla Yola Çık! DCL'den 30-60-90 Günlük Kirala!
Elektrikli Araçla Yola Çık! DCL'den 30-60-90 Günlük Kirala!
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya dahilinde,DCL Kiralama ile yapılan 30-60-90 günlük kiralamalarda geçerlidir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada DCL Kiralama genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından DCL Kiralama’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya DCL Kiralama’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
Erken iadelerde günlük fiyat geçerli olacaktır.
En az 30 günlük kiralamalarda geçerlidir.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar ve DCL Kiralama’ın kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya dahilinde aşağıdaki araç ve modellerde geçerli fiyattır.