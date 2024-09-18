Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir. Kampanya 19.09.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında yapılacak rezervasyonlar için geçerlidir. Kampanya 19.09.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasındaki yurt içi araç kiralamalarında geçerlidir. Kampanya dahilinde, tüm Greenmotion lokasyonlarından yapılan araç kiralamalarında %25 indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir. Kampanyada Greenmotion genel kiralama koşulları geçerlidir. Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Greenmotion’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir. Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya Greenmotion'ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır. Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez. Maximum 29 gün kiralama yapılabilir. 24 saatten az kala yapılan iptallerde 1 günlük kesinti uygulanır. Erken iadede güncel fiyat uygulanır. Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. RentiCar ve Greenmotion, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.