Kampanya Koşulları

Kampanya kapsamında RentiCar üzerinden yapılan araç kiralamalarda fiyatlar günlük 900 TL’den başlamaktadır. Kampanya, 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlar; seçilen lokasyon, tarih, araç grubu ve tedarikçi doluluk oranlarına göre farklılık gösterebilir. Tedarikçilerin araç stokları sınırlıdır. Araçların kampanya fiyatı ile müsaitliği, rezervasyon yapılan tarih ve teslim alınacak lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Kampanya, RentiCar web sitesi, RentiCar mobil uygulaması ve RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Bazı özel tarihler ve resmi tatiller kampanya kapsamı dışında olabilir. Ücretsiz iptal ve değişiklik seçenekleri, ilgili tedarikçi ve araç grubuna göre farklılık gösterebilir. RentiCar, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.