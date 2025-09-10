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Günlük 900TL' den Başlayan Fiyatlar

Günlük 900TL' den Başlayan Fiyatlar

Kampanya Koşulları

  • Kampanya kapsamında RentiCar üzerinden yapılan araç kiralamalarda fiyatlar günlük 900 TL’den başlamaktadır.
  • Kampanya, 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerlidir.
  • Fiyatlar; seçilen lokasyon, tarih, araç grubu ve tedarikçi doluluk oranlarına göre farklılık gösterebilir.
  • Tedarikçilerin araç stokları sınırlıdır. Araçların kampanya fiyatı ile müsaitliği, rezervasyon yapılan tarih ve teslim alınacak lokasyona göre değişiklik gösterebilir.
  • Kampanya, RentiCar web sitesi, RentiCar mobil uygulaması ve RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir.
  • Bazı özel tarihler ve resmi tatiller kampanya kapsamı dışında olabilir.
  • Ücretsiz iptal ve değişiklik seçenekleri, ilgili tedarikçi ve araç grubuna göre farklılık gösterebilir.
  • RentiCar, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.