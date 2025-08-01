Hem Çevreci Hem Avantajlı: Megane E-Tech – 59.000 TL + KDV Tek Fiyat
Hem Çevreci Hem Avantajlı: Megane E-Tech – 59.000 TL + KDV Tek Fiyat
Kampanya Koşulları
Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
Kampanya, 1 Ağustos – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanya dahilinde, Destegg Araç Kiralama iş birliği ile yapılacak 6 aylık kiralamalarda geçerlidir.
Kampanya kapsamında sunulan araç modeli: Renault Megane E-Tech (2025 Model – Otomatik).
6 ay sabit fiyat garantisi ile aylık kiralama bedeli 59.000 TL + KDV’dir.
Kiralama tutarına tam sigorta, periyodik bakım ve kış lastiği dahildir.
Kampanya dahilinde kiralamalarda 6 ay için toplam 15.000 km kullanım hakkı sunulmaktadır.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Araç marka ve modeli belirtilmiş olup, tedarikçi firmanın stok durumuna göre aynı segmentte eşdeğer bir araç sunulabilir.
Kampanya kapsamında, kiralama başlangıcında 1 kira bedeli tutarında depozito alınır. Kiralama süresince herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda depozito iade edilecektir.
Kampanyadan yalnızca araç kullanmaya hukuki olarak engeli bulunmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanyada Destegg Araç Kiralama genel kiralama koşulları geçerlidir.
Kampanya yalnızca belirtilen araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan ek hizmetler (farklı yere bırakma ücreti, ek sürücü, trafik cezaları vb.) müşteri tarafından ayrıca karşılanacaktır.
Kampanya başka kampanya veya indirimlerle birleştirilemez.
RentiCar ve Destegg Araç Kiralama, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talebiniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.