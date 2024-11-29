Renault Clio (Otomatik) aracından en az 1 aylık, en çok 12 aylık kiralamalarında geçerlidir.



Kiralama tutarına tam kasko dahildir.



Kampanya dahilinde 3.000 TL beyan hakkı bulunmaktadır.



Kış lastiği 3.000 TL + KDV tutarı kullanılan her ay için aylık tahsil edilir, opsiyoneldir.



Aylık 31.000 TL + KDV’dir.



Kampanya dahilinde 6 aylık kiralamalarda km sınırı 15.000 km, 12 aylık kiralamalarda km sınırı 30.000 km’dir.

Renault Austral (Otomatik) aracından en az 1 aylık, en çok 6 aylık kiralamalarında geçerlidir.



Kiralama tutarına tam kasko dahildir.



Kampanya dahilinde 5.000 TL beyan hakkı bulunmaktadır.



Kış lastiği 6.000 TL + KDV tutarı kullanılan her ay için aylık tahsil edilir, opsiyoneldir.



Aylık 47.990 TL + KDV’dir.



Kampanya dahilinde 6 aylık kiralamalarda km sınırı 15.000 km’dir.