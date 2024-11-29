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Novacar Şirketlere Özel Uzun Dönem Araç Kiralama Fırsatı!

Novacar Şirketlere Özel Uzun Dönem Araç Kiralama Fırsatı!

Kampanya Koşulları

  • Kampanyadan yararlanmak için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilir veya buraya tıklayarak ilgili formu doldurup talebinizi iletebilirsiniz.
  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde, Novacar’dan yapılan aylık, uzun dönem kiralamalarında geçerlidir.
  • Renault Clio (Otomatik) ve Renault Austral (Otomatik) araçlarından yapılacak rezervasyonda geçerlidir.
  • Kiralama başına bir araç için bir sefere mahsustur.
  • Kiralama koşullarına uygun firma incelemesinden sonra kiralama gerçekleşecektir.
  • 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak kiralamalarda geçerlidir.
    • Renault Clio (Otomatik) Renault Austral (Otomatik)
    Renault Clio (Otomatik) aracından en az 1 aylık, en çok 12 aylık kiralamalarında geçerlidir.

    Kiralama tutarına tam kasko dahildir.

    Kampanya dahilinde 3.000 TL beyan hakkı bulunmaktadır.

    Kış lastiği 3.000 TL + KDV tutarı kullanılan her ay için aylık tahsil edilir, opsiyoneldir.

    Aylık 31.000 TL + KDV’dir.

    Kampanya dahilinde 6 aylık kiralamalarda km sınırı 15.000 km, 12 aylık kiralamalarda km sınırı 30.000 km’dir.    		 Renault Austral (Otomatik) aracından en az 1 aylık, en çok 6 aylık kiralamalarında geçerlidir.

    Kiralama tutarına tam kasko dahildir.

    Kampanya dahilinde 5.000 TL beyan hakkı bulunmaktadır.

    Kış lastiği 6.000 TL + KDV tutarı kullanılan her ay için aylık tahsil edilir, opsiyoneldir.

    Aylık 47.990 TL + KDV’dir.

    Kampanya dahilinde 6 aylık kiralamalarda km sınırı 15.000 km’dir.