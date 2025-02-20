Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir. 20.02.2025 – 20.03.2025 tarihleri arasında yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Kampanya dahilinde, Mobilup ile yapılan araç kiralamalarında %20 indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir. Kampanyada Mobilup genel kiralama koşulları geçerlidir. Uzun dönem, ticari araç ve aylık kiralamalar kampanyaya dahil değildir. İade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır. Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Mobilup ‘ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir. Maximum 29 gün kiralamalarda geçerlidir. Tüm Lokasyonlarda geçerlidir. Mobilup’ın tüm araçlarında geçerlidir. Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır. Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir. Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. Kampanya Mobilup ‘ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez. Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. RentiCar ve Mobilup kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.