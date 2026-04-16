Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan araç kiralamalarında geçerlidir.
Kampanya kapsamında, DCL Kiralama, Favrica Car Rental ve GriRent firmalarından yapılacak araç kiralamalarında %23 indirim uygulanacaktır.
Araç kiralama fiyatları; seçilen tarih, lokasyon ve araç kiralama firmalarının ilgili tarihlerdeki doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle erken rezervasyon yapılması tavsiye edilir.
Kampanyadan yararlanmak için, rezervasyon sırasında belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com üzerinden girilmesi ve/veya RentiCar İletişim Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli bulunmayan kişiler yararlanabilir.
%23 indirim kampanyası, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden uygulanmaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda, aracın teslimi sırasında ilgili araç kiralama firmasının (DCL Kiralama, Favrica Car Rental, GriRent) kullanım koşulları geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur.
Kampanya, yalnızca 1 – 29 gün arası kiralamalarda geçerli olup, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarda erken iade kabul edilmemektedir. No-show (aracın teslim alınmaması) durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.
Kampanya, yalnızca araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Araç kiralama bedeli dışında kalan ek hizmetler (farklı yere bırakma ücreti, ek sürücü, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından araç kiralama firmasının ofisinde kendi kredi kartı ile ödenir ve kampanyaya dahil değildir. İlgili araç grubuna ait teminat (depozito) tutarları kiralama başlangıcında tahsil edilmektedir.
Kampanya süresince bir kişi birden fazla rezervasyon yapabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlarında oluşabilecek değişiklikler fiyatlara ayrıca yansıtılabilir.
Kampanya, ilgili firmaların (DCL Kiralama, Favrica Car Rental, GriRent) sağlayacağı araç stokları ile sınırlıdır. Araç tesliminde, seçilen araç grubu yerine muadil bir araç verilebilir.
Araç kiralama işlemleri, araç grubuna göre değişmekle birlikte minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet şartı gerektirmektedir.
Bu kampanya kapsamında sunulan indirim, başka kampanya ve promosyon kodları ile birleştirilemez.
Rezervasyon ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.
RentiCar ve ilgili araç kiralama firmaları, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.