Kampanya Koşulları

Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir. Kampanya kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı lokasyonunda Atlas Rent A Car’dan yapılan araç kiralamalarında %10 indirim uygulanır. Araç kiralama fiyatları, seçilen tarihlere ve kiralama markalarının doluluk oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak için erken rezervasyon önerilir. Kampanyadan yararlanmak için promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi veya 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir. Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli bulunmayan kişiler yararlanabilir. Kampanya fiyatları, günlük net araç kiralama ücretleri üzerinden indirim uygulanarak hesaplanır. Aracın tesliminde Atlas Rent A Car kullanım koşulları geçerlidir ve kiralama yapan kişinin bu koşulları sağlaması zorunludur. Atlas Rent A Car %10 İndirim Kampanyası yalnızca 1-29 gün süreli kiralamalarda geçerlidir. Aylık ve uzun dönem kiralamalar kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya kapsamında yapılan kiralamalarda erken iade kabul edilmez. No-show durumunda ücret iadesi yapılmaz. Kampanya yalnızca araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb. diğer hizmetler kampanyaya dahil değildir. Bu ücretler, araç tesliminde kiralama yapan kişinin şahsi kredi kartı ile Atlas Rent A Car ofisinde tahsil edilir. Kampanya tarihleri içinde bir kişi birden fazla kiralama yapabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergi değişiklikleri ayrıca yansıtılır. Kampanya, Atlas Rent A Car araç stokları doğrultusunda geçerlidir. Teslim sırasında muadil araç temin edilebilir. Araç gruplarına göre kiralama için minimum 21 yaş ve en az 1 yıllık ehliyet şartı aranır.