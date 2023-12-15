Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
Kampanyaya dahil olan iş ortaklarımızdan yapılan araç kiralamalarında %5 indirim uygulanacaktır.
Promosyon kodunun verildiği tarihten itibaren 30 gün kullanım süresi bulunmaktadır.
Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
Kampanya katılım için en az 21 yaş ve 1 yıllık ehliyet süresi gereklidir.
Uzun dönem, ticari araç ve aylık kiralamalar kampanyaya dahil değildir.
Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından iş ortağımızın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir.
Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
Kampanya iş ortaklarımızın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
Kampanya dahilindeki aracın tesliminde, ilgili firmanın kiralama şartları geçerlidir.
Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
RentiCar, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.