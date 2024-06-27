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Sixt Araçlarında Sınırlı Süre Geçerli %25 İndirim Kaçmaz!

Sixt Araçlarında Sınırlı Süre Geçerli %25 İndirim Kaçmaz!

Kampanya Koşulları

  • Kampanya, belirtilen işlem tarihleri dahilinde www.renticar.com ve/veya RentiCar İletişim Merkezi (0850 308 0 308) üzerinden yapılan kiralamalar için geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde, Sixt Rent a Car’dan yapılan araç kiralamalarında %25 indirim uygulanacaktır.
  • Kampanyadan yararlanmak için belirtilen promosyon kodunun www.renticar.com web sitesi üzerinden girilmesi ve/veya 0850 308 0 308 RentiCar İletişim Merkezi’ni arayıp iletilmesi gerekmektedir.
  • Kampanyadan, araç kullanmaya hukuki olarak herhangi bir engeli olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Kampanyada Sixt Rent a Car genel kiralama koşulları geçerlidir.
  • Uzun dönem, ticari araç ve aylık kiralamalar kampanyaya dahil değildir.
  • Kampanya kapsamında yapılan araç kiralamalarında erken iade kabul edilmemektedir. No-show olması durumunda ise ücret iadesi yapılmamaktadır.
  • Kampanya, araç kiralama bedelleri için geçerlidir. Bu bedel dışında kalan diğer hizmetler (Farklı yere bırakma ücreti, ek hizmetler, sigorta, depozito vb.) müşteri tarafından Sixt Rent a Car’ın ofisinde kendi kredi kartı ile ödenecektir ve kampanyaya dahil edilmeyecektir.
  • Araç marka ve modeli bir grubu belirtmekte olup, kiralama ofisinde aynı segmentte farklı bir araç da sunulabilir.
  • Kampanya geçerlilik tarihleri arasında, bir kişi 1’den fazla kiralama yapabilir.
  • Belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Vergilerden kaynaklanabilecek değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
  • Kampanya Sixt Rent a Car’ın sunacağı araç stokları doğrultusunda geçerli olacaktır.
  • Kampanya başka bir kampanya veya indirim ile birleştirilemez.
  • Rezervasyonla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için 0850 308 0 308 numaralı RentiCar İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
  • RentiCar ve Sixt Rent a Car, kampanya koşullarında değişiklik yapma / iptal etme hakkını saklı tutar.